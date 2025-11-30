Sudija, gde gledaš? Prljavi potez Bukera, Jokić dobio žestok udarac u lice

Mondo pre 42 minuta  |  Jelena Bijeljić
Sudija, gde gledaš? Prljavi potez Bukera, Jokić dobio žestok udarac u lice

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je novu maestralnu partiju u pobedi Denver Nagetsa protiv Finiks Sansa.

Srpski as je na terenu proveo 31 minut i zabeležio je 26 poena, devet skokova i 10 asistencija. Nije više novost da rivali tuku Jokića kako stignu jer jednostavno ne mogu da ga zaustave na propisan način. Teško je sudijama da nametnu svoj kriterijum kada igra najbolji centar na svetu, često prave previde, ali onaj koji su napravili tokom treće deonice je zaista preteran. Sve se odigralo tik ispred arbitra, ali on nije video kako je Devin Buker "prljavo" udario
