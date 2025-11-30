Kvalifikacije za SP se nastavljaju – BiH dočekuje Srbiju. Orlovi jure novi trijumf, dok domaćin traži iskupljenje pred svojim navijačima

Reprezentacije Bosne i Hercegovine i Srbije večeras od 20 časova ukrštaju koplja u okviru drugog kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u košarci.

Meč se igra u Sarajevu, a očekuje se velika borba, jer su ulozi visoki, posebno za domaći tim koji traži šansu za povratak na pobednički kolosek. Iako je početak kvalifikacija doneo određene izazove za oba tima, Srbija u ovaj duel ulazi kao favorit. Izabranici Dušana Alimpijevića žele da nastave kontinuitet dobrih igara i potvrde apsolutnu dominaciju u dosadašnjim duelima sa komšijama – Orlovi su slavili u svih prethodnih četiri susreta, uključujući i ubedljiv