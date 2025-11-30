Alimpijević odredio 12 Orlova za BiH

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je 12 igrača za večerašnju utakmicu sa selekcijom Bosne i Hercegovine u utakmici drugog kola grupe C kvalifikacija za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. godine, objavio je KSS.

Na spisku se nalaze: Nemanja Dangubić, Stefan Miljenović, Savo Drezgić, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Jaramaz, Dušan Miletić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Nikola Tanasković i Danilo Anđušić. „Probili smo taj led i ovim kvalifikacijama, što je jako bitno, i spremamo se za ovu naravno utakmicu. Sigurno neće biti lako, očekuje nas jedna teška utakmica, verovatno pred punim tribinama. BiH je odigrala jako dobro utakmicu protiv