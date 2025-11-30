Velika pobeda Srbije u Sarajevu: muk u Skenderiji u zadnjoj sekundi

Mondo pre 1 sat  |  Tijana Jevtić
Velika pobeda Srbije u Sarajevu: muk u Skenderiji u zadnjoj sekundi

Srbije je pobedila Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu u drugoj utakmici kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Orlovi su u vrlo tesnom meču, uspeli da preokrenu, pa samim tim i u Skenderiji. Vatrena i neprijateljska atmosfera nije prijala izabranicima Dušana Alimpijevića, ali naš tim je uspeo da se konsoliduje u poslednjih 10 minuta, a onda i uz brojne promašaje rivala u finišu meča sačuva blagu, ali vrlo važnu prednost! Vrlo važnu ulogu je imao Stefan Momirov, možda nije bio najefikasniji igrač, ali su dve trojke igrača Spartaka bile prekretnica Orlova, jednu je pogodio u
