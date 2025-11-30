Bolje je kad siđu sa planina, Jokić "prošetao" pustinjom!

Nagetsi su izrešetali Sanse, očigledno da im više prijaju gostovanja.

Nagetsi su izrešetali Sanse, očigledno da im više prijaju gostovanja.

Denver je stigao do nove pobede van Kolorada, spakovali su 22 trojke Deniksu, šutirali oko 58% iza linije tri poena. Jokić je odsedeo gotovo čitavu poslednju četvrtinu, zbog toga nije napravio tripl -dabl, uz 26 poena, imao je 10 asistencija, nedostajao mu je skok. Pogodio je svih sedan šuteva, serija 12:0 na startu poslednjeg perioda je odvela goste na dvadesetak razlike i to je bio keaj nade za Feniks. U timu iz Arizone, Dilon Bruks 27 poena, Buker je dodao 24.
