Jokić odigrao gotovo savršen meč! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo: isplivao neverovatan podatak! Čovek je opet ispisao istoriju!

Kurir pre 5 minuta
Jokić odigrao gotovo savršen meč! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo: isplivao neverovatan podatak! Čovek je opet ispisao…

Na krilima nezaustavljivog Nikole Jokića, Denver Nagetsi savladali su prethodne noći na gostovanju Finiks Sanse rezultatom 130:112.

Jedan skok nedostajao je Jokiću da utakmicu završi sa tripl-dabl učinkom, zabeležio je 26 poena, devet skokova i 10 asistencija. Gotovo savršen meč odigrao je srpski as, bar kada je reč o šutu. Imao je maksimalnih 7/7 iz igre. Za dva je šutirao 5/5, a ubacio je i dve trojke iz isto toliko pokušaja. Jedini promašaj na meču zabeležio je sa linije za slobodna bacanja - 10/11. Na kraju je upisao 26 poena uz TS neverovatnih 105 odsto! TS ili "True Shooting Percentage"
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Sram vas bilo, bre! Jokić dobija lakat u bradu, a sudija gleda i pravi se lud! Srbin u bolovima ostao da leži na parketu…

Sram vas bilo, bre! Jokić dobija lakat u bradu, a sudija gleda i pravi se lud! Srbin u bolovima ostao da leži na parketu! (video)

Kurir pre 0 minuta
Pred meč javili da je Nikola Jokić povređen: onda je odigrao partiju za pamćenje

Pred meč javili da je Nikola Jokić povređen: onda je odigrao partiju za pamćenje

Mondo pre 10 minuta
Još jedno magično veče Nikole Jokića: Srpski as blisto u pobedi Denvera

Još jedno magično veče Nikole Jokića: Srpski as blisto u pobedi Denvera

Euronews pre 5 minuta
Jović odigrao košmarni meč za zaborav, Bogdanović zbog povrede propustio utakmicu

Jović odigrao košmarni meč za zaborav, Bogdanović zbog povrede propustio utakmicu

Telegraf pre 15 minuta
Auuu ljudi, kakva dominacija! Nestvaran "Sombor-dabl" Nikole Jokića u trijumfu Denvera! Srbin završio meč bez promašaja iz…

Auuu ljudi, kakva dominacija! Nestvaran "Sombor-dabl" Nikole Jokića u trijumfu Denvera! Srbin završio meč bez promašaja iz igre! (video)

Kurir pre 40 minuta
Jokić nepogrešiv iz igre, Denver nije dozvolio drugi poraz u nizu

Jokić nepogrešiv iz igre, Denver nije dozvolio drugi poraz u nizu

RTS pre 55 minuta
Sramno: Nikola Jokić dobio udarac u zube, sudija sve gledao i ćutao, Srbin ostao da leži na parketu

Sramno: Nikola Jokić dobio udarac u zube, sudija sve gledao i ćutao, Srbin ostao da leži na parketu

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBANikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Flamengo je šampion Kopa Libertadores, Danilo heroj crveno-crnih

Flamengo je šampion Kopa Libertadores, Danilo heroj crveno-crnih

RTS pre 0 minuta
Slab učinak srpskog asa: Jović se vratio na parket, Majami poražen

Slab učinak srpskog asa: Jović se vratio na parket, Majami poražen

Euronews pre 0 minuta
VIDEO Savršenstvo, ime ti je Jokić: Teško da od ovoga može bolje

VIDEO Savršenstvo, ime ti je Jokić: Teško da od ovoga može bolje

Nova pre 0 minuta
Sram vas bilo, bre! Jokić dobija lakat u bradu, a sudija gleda i pravi se lud! Srbin u bolovima ostao da leži na parketu…

Sram vas bilo, bre! Jokić dobija lakat u bradu, a sudija gleda i pravi se lud! Srbin u bolovima ostao da leži na parketu! (video)

Kurir pre 0 minuta
Objavljen spisak najvećih poreskih dužnika, u samom vrhu firma iz Novog Sada

Objavljen spisak najvećih poreskih dužnika, u samom vrhu firma iz Novog Sada

Radio 021 pre 10 minuta