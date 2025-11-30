Jokić odigrao gotovo savršen meč! Dobro protrljajte oči i pogledajte ovo: isplivao neverovatan podatak! Čovek je opet ispisao istoriju!

Na krilima nezaustavljivog Nikole Jokića, Denver Nagetsi savladali su prethodne noći na gostovanju Finiks Sanse rezultatom 130:112.

Jedan skok nedostajao je Jokiću da utakmicu završi sa tripl-dabl učinkom, zabeležio je 26 poena, devet skokova i 10 asistencija. Gotovo savršen meč odigrao je srpski as, bar kada je reč o šutu. Imao je maksimalnih 7/7 iz igre. Za dva je šutirao 5/5, a ubacio je i dve trojke iz isto toliko pokušaja. Jedini promašaj na meču zabeležio je sa linije za slobodna bacanja - 10/11. Na kraju je upisao 26 poena uz TS neverovatnih 105 odsto! TS ili "True Shooting Percentage"