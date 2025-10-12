Piksiju se nije svidelo jedno "glupo pitanje", a onda rekao: "Kače mi se nadimci..."

Dragan Stojković više nije selektor reprezentacije Srbije.

Piksi je podneo ostavku posle poraza od Albanije, što je i bilo očekivano posle dva teška poraza. Posle meča se pojavio na konferenciji i govorio je o svojoj ostavci, učinjenom u mandatu koji je trajao četiri godine. No, jedno pitanje ga je baš pogodilo, a to je da li je izgubio konce u reprezentaciji, odnosno da li je "izgubio kontrolu". "Stalno neka glupa pitanja. Je l vidite da se neko tuče? To nije u redu da me to pitaš. Pitajte igrače da li su zadovoljni mojim