Moskva u strahu Peskov: Moguće isporuke raketa "tomahavk" Ukrajini izazivaju izuzetnu zabrinutost

MOGUĆA isporuka američkih raketa "tomahavk" Ukrajini izaziva izuzetnu zabrinutost Rusije, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija "Problem 'tomahavka' kod nas izaziva izuzetnu zabrinutost, kao što je predsednik Putin već rekao", izjavio je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti. On je rekao da su rakete "tomahavk" ozbiljno oružje, ali da one ne mogu da promene situaciju na frontu i dodao da Rusija pažljivo prati brojne izjave o mogućnosti isporuke tih raketa Kijevu. Peskov je ocenio da Evropljani i Ukrajina pokazuju apsolutnu nezainteresovanost da sednu