Moskva u strahu Peskov: Moguće isporuke raketa "tomahavk" Ukrajini izazivaju izuzetnu zabrinutost

Večernje novosti pre 13 minuta
Moskva u strahu Peskov: Moguće isporuke raketa "tomahavk" Ukrajini izazivaju izuzetnu zabrinutost

MOGUĆA isporuka američkih raketa "tomahavk" Ukrajini izaziva izuzetnu zabrinutost Rusije, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia/Ilustracija/Vikipedija "Problem 'tomahavka' kod nas izaziva izuzetnu zabrinutost, kao što je predsednik Putin već rekao", izjavio je Peskov, prenosi agencija RIA Novosti. On je rekao da su rakete "tomahavk" ozbiljno oružje, ali da one ne mogu da promene situaciju na frontu i dodao da Rusija pažljivo prati brojne izjave o mogućnosti isporuke tih raketa Kijevu. Peskov je ocenio da Evropljani i Ukrajina pokazuju apsolutnu nezainteresovanost da sednu
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

"Zabrinuti smo, Putin je: Rekao..." Kremlj se neprestano oglašava o isporuci "tomahavka" Ukrajini: Tramp stalno traži jedno

"Zabrinuti smo, Putin je: Rekao..." Kremlj se neprestano oglašava o isporuci "tomahavka" Ukrajini: Tramp stalno traži jedno

Blic pre 8 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Peskov: Isporuke raketa "tomahavk" Ukrajini izazivaju izuzetnu zabrinutost Rusije

UKRAJINSKA KRIZA: Peskov: Isporuke raketa "tomahavk" Ukrajini izazivaju izuzetnu zabrinutost Rusije

RTV pre 23 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Ukrajinsko ministarstvo: Rusi ponovo napali energetsku infrastrukturu

uživo RAT U UKRAJINI Ukrajinsko ministarstvo: Rusi ponovo napali energetsku infrastrukturu

Euronews pre 33 minuta
Peskov: Isporuke raketa "tomahavk" Ukrajini izazivaju izuzetnu zabrinutost Rusije

Peskov: Isporuke raketa "tomahavk" Ukrajini izazivaju izuzetnu zabrinutost Rusije

NIN pre 1 sat
Ruski udari u Donjeckoj, Odeskoj i Černigovskoj oblasti; Fajnenšel tajms: Kijev uz pomoć SAD gađa ruske energetske objekte

Ruski udari u Donjeckoj, Odeskoj i Černigovskoj oblasti; Fajnenšel tajms: Kijev uz pomoć SAD gađa ruske energetske objekte

RTS pre 1 sat
Moskva na nogama: Zabrinutost raste - novo oružje će ih razoriti?

Moskva na nogama: Zabrinutost raste - novo oružje će ih razoriti?

B92 pre 43 minuta
Moskva: “Tomahavci” neće ništa promeniti

Moskva: “Tomahavci” neće ništa promeniti

Vesti online pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

“‘Patriot’ postao potpuno beskoristan u Ukrajini”

“‘Patriot’ postao potpuno beskoristan u Ukrajini”

Vesti online pre 4 minuta
"Zabrinuti smo, Putin je: Rekao..." Kremlj se neprestano oglašava o isporuci "tomahavka" Ukrajini: Tramp stalno traži jedno

"Zabrinuti smo, Putin je: Rekao..." Kremlj se neprestano oglašava o isporuci "tomahavka" Ukrajini: Tramp stalno traži jedno

Blic pre 8 minuta
RHMZ je izbacio prognozu za celu nedelju: Već za sutra spremite kišobrane

RHMZ je izbacio prognozu za celu nedelju: Već za sutra spremite kišobrane

Nova pre 8 minuta
Troje diplomata poginulo u Egiptu: Putovali na međunarodni samit o prekidu vatre, slike su stravične

Troje diplomata poginulo u Egiptu: Putovali na međunarodni samit o prekidu vatre, slike su stravične

Telegraf pre 7 minuta
Kinesko-američki trgovinski sukob: carine, kontramere i optužbe za dvostruke standarde

Kinesko-američki trgovinski sukob: carine, kontramere i optužbe za dvostruke standarde

Naslovi.ai pre 49 minuta