Veliki izazov za Sašu Obradovića: Zvezda u problemu pred Žalgiris, nema ko da igra beka

Veliki izazov za Sašu Obradovića: Zvezda u problemu pred Žalgiris, nema ko da igra beka

SAŠA Obradović se posle pet godina vratio na klupu Crvene zvezde, ali po dolasku se odmah suočio sa velikim kadrovskim problemima.

FOTO: M. Vukadinović Naime, čak sedam košarkaška crveno-belih je van stroja, a nova utakmica je iza ugla - klub sa Malog Kalemegdana u utorak od 20 časova dočekuje Žalgiris u 4. kolu Evrolige. U sastavu trenutno nisu: Džoel Bolomboj, Devonte Grejem, Ognjen Dobrić, Uroš Plavšić, Hasijel Rivero, Ajzea Kenan i od danas Tajson Karter. Ono što posebno može da brine Obradovića je to da od klasičnih bekova može da računa samo na mladog Ognjena Radošića koji je do sad u
