Diane Keaton je bila ideja

O nezavisnosti, o ekscentričnosti, o tome da nijedna žena ne treba da se izvinjava zbog svojih protivrečnosti

Malo je lica u američkoj kinematografiji koja su tako prepoznatljiva – i tako neiscrpno fascinantna – kao Diane Keaton. Taj nagib šešira, pomalo nervozan smeh, kadenca glasa koji svaku rečenicu pretvara u džez – više od pola veka njeno ime bilo je više od potpisa na Bulevaru slavnih. Bila je ideja: o nezavisnosti, o ekscentričnosti, o tome da nijedna žena ne treba da se izvinjava zbog svojih protivrečnosti. Legendarna glumica preminula je u subotu u Kaliforniji.