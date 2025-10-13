BBC vesti na srpskom

Hamas oslobodio 20 talaca, Izrael pustio na slobodu palestinske zatvorenike

Prema dogovoru o prekidu vatre u okviru plana američkog predsednik Donalda Trampa, Hamas bi trebalo da oslobodi sve preostale žive taoce.

BBC News pre 12 minuta
Alon Ohel, koji ima i državljanstvo Srbije, u razgovoru sa lekarkom iz IDF-a
IDF
Alon Ohel (u sredini), koji ima i državljanstvo Srbije, u razgovoru sa lekarkom iz IDF-a

Palestinska ekstremistička organizacija Hamas saopštila je da je, u skladu sa sporazumom o prekidu vatre, oslobodila svih 20 preostalih živih talaca koji su bili zarobljeni u Gazi duže od dve godine.

Predstavnici Crvenog krsta su preuzeli taoce u dve grupe i predali ih Izraelskim odbrambenim snagama, saopštio je IDF.

Među oslobođenima je i Alon Ohel, koji ima i srpsko državljanstvo, potvrdilo je izraelsko ministarstvo spoljnih poslova.

Zauzvrat, izraelske vlasti počele su sa puštanjem na slobodu palestinskih zatvorenika, a prvih 38 autobusa je stiglo u Gazu i u Ramalu, na Zapadnoj obali.

Pogledajte video: Slavlje Izraelaca i Palestinaca: Oslobođeni taoci, pušteni zatvorenici

Prema sporazumu o prekidu vatre, Izrael će osloboditi 250 palestinskih zatvorenika i više od 1.700 privedenih stanovnika Gaze, a Hamas bi naknadno trebalo da preda još 28 tela talaca.

Taoci su oslobođeni u danu kada je američki predsednik Donald Tramp doputovao u Izrael, a potom će u Egiptu prisustvovati mirovnom samitu o Gazi.

Palestinac u Ramali na Zapadnoj obali čeka sina da bude pušten iz izraelskog zatvora
Reuters
Palestinac u Ramali na Zapadnoj obali čeka sina da bude pušten iz izraelskog zatvora

Američki predsednik Tramp se obratio u Knesetu, izraelskom parlamentu, opisujući napad kao „jedan od najvećih zločina“ nad Jevrejima od Holokausta.

„Molimo vas da znate da vam se Amerika pridružuje u ta dva večna zaveta: nikada ne zaboravite i nikada više.“

Američki predsednik kaže da je „duga i bolna noćna mora“ sada završena i za izraelski narod i za Palestince.

„Ovo je sada veoma uzbudljivo vreme za Izrael i za ceo Bliski istok“, kaže on.

„Širom Bliskog istoka, sile haosa, terora i propasti koje decenijama muče region sada su oslabljene, izolovane i potpuno poražene.“

„Zbog nas, svi neprijatelji civilizacije se povlače“, poručio je Tramp.

Pre obraćanja u Knesetu, predsednik SAD se sreo sa predstavnicima porodica talaca.

Donald Tramp u izraelskom Knesetu
Reuters

Na Trgu talaca u Tel Avivu čuli su se uzvici oduševljenja kada su objavljene prve vesti o oslobađanju talaca, javila je BBC reporterka.

„Rat je gotov", rekao je Tramp ranije u ponedeljak, pre nego što je krenuo na put ka Izraelu.

Američki predsednik posle Izraela ide u Egipat gde će na samitu svetskih lidera razgovarati o daljoj primeni sporazuma i o budućnosti Gaze.

Ovaj sukob na Bliskom istoku počeo je 7. oktobra 2023, kada su pripadnici Hamasa, koju Izrael, Velika Britanija, SAD smatraju terorističkom organizacijom, upali u Izrael i ubili 1.200 ljudi, a oteli 251 taoca.

Izrael je potom pokrenuo ofanzivu u Pojasu Gaze u kojoj je ubijeno više od 67.000 ljudi, prema podacima lokalnog ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa.

Vozilo Crvenog krsta dovozi taoce
Reuters
Sporazum o razmeni talaca i zatvorenika između Hamasa i Izraela
Radost okupljenih na Trgu talaca u Tel Avivu
Reuters

Unutrašnji sukobi u Gazi

Najmanje 27 ljudi je poginulo u žestokim sukobima pripadnika Hamasa i naoružanih članova porodice Dugmuš u gradu Gazi, u jednom od najnasilnijih unutrašnjih sukoba od završetka velikih izraelskih operacija u enklavi.

Maskirani naoružani pripadnici Hamasa razmenili su vatru sa klanovskim borcima u blizini gradske jordanske bolnice, rekli su svedoci.

Visoki zvaničnik u ministarstvu unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas rekao je da su ih jedinice bezbednosti okružile i upustile se u teške borbe kako bi ih privele.

Ministarstvo je saopštilo da je osam njihovih članova ubijeno u „oružanom napadu milicije“.

Medicinski izvori su rekli da je 19 članova klana Dugmuš i osam boraca Hamasa ubijeno od početka borbi u subotu.

Očevici su rekli da su sukobi izbili u naselju Tel al-Hava u južnom delu Gaze nakon što su snage Hamasa od preko 300 boraca krenule da upadnu u stambeni blok gde su se ukopali naoružani pripadnici Dugmuša.

Stanovnici su opisali scene panike dok su desetine porodica bežale iz domova pod jakom vatrom, a mnogi od njih su se više puta raseljavali tokom rata.

„Ovog puta ljudi nisu bežali od izraelskih napada“, rekao je jedan stanovnik.

„Bežali su od sopstvenog naroda.“

Porodica Dugmuš, jedan od najistaknutijih klanova u Gazi, dugo je imala napete odnose sa Hamasom, a njihovi naoružani članovi su se u prošlosti nekoliko puta sukobili sa grupom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas saopštilo je da njegove snage nastoje da uspostave red, upozoravajući da će se „svaka oružana aktivnost van okvira otpora“ odlučno rešavati.

(BBC News, 10.13.2025)

BBC News
Ključne reči

IzraelPalestinaHamasEgipatAerodromDonald TrampGaza

