BBC vesti na srpskom

Hamas oslobodio 20 živih talaca, Izrael pušta na slobodu palestinske zatvorenike

Prema dogovoru o prekidu vatre u okviru plana američkog predsednik Donalda Trampa, Hamas bi danas trebalo da oslobodi sve preostale žive taoce.

BBC News pre 1 sat
Alon Ohel, koji ima i državljanstvo Srbije, u razgovoru sa lekarkom iz IDF-a
IDF
Alon Ohel (u sredini), koji ima i državljanstvo Srbije, u razgovoru sa lekarkom iz IDF-a

Palestinska ekstremistička organizacija Hamas saopštila je da je, u skladu sa sporazum o prekidu vatre, oslobodila svih 20 preostalih živih talaca koji su bili zarobljeni u Gazi duže od dve godine.

Predstavnici Crvenog krsta su preuzeli taoce u dve grupe i predali ih Izraelskim odbrambenim snagama, saopštio je IDF.

Među oslobođenima je i Alon Ohel, koji ima i srpsko državljanstvo, potvrdilo je izraelsko ministarstvo spoljnih poslova.

Zauzvrat, izraelske vlasti počele su sa puštanjem na slobodu palestinske zatvorenike, a prvih 38 autobusa je stiglo u Gazu i u Ramalu, na Zapadnoj obali.

Prema sporazumu o prekidu vatres, Izrael će osloboditi 250 palestinskih zatvorenika i više od 1.700 privedenih stanovnika Gaze, a Hamas bi naknadno trebalo da preda još 28 tela talaca.

Taoci su oslobođeni u danu kada je američki predsednik Donald Tramp doputovao u Izrael, a potom će u Egiptu prisustvovati mirovnom samitu o Gazi.

Palestinac u Ramali na Zapadnoj obali čeka sina da bude pušten iz izraelskog zatvora
Reuters
Palestinac u Ramali na Zapadnoj obali čeka sina da bude pušten iz izraelskog zatvora

Na Trgu talaca u Tel Avivu čuli su se uzvici oduševljenja kada su objavljene prve vesti o oslobađanju talaca, javila je reporterka BBC-ja.

„Rat je gotov", rekao je Tramp ranije u ponedeljak, pre nego što je krenuo na put ka Izraelu.

Američki predsednik Tramp posle Izraela ide u Egipat gde će na samitu svetskih lidera razgovarati o daljoj implementaciji sporazuma i o budućnosti Gaze.

Ovaj sukob na Bliskom istoku počeo je 7. oktobra 2023, kada su pripadnici Hamasa, koju Izrael, Velika Britanija, SAD smatraju terorističkom organizacijom, upali u Izrael i ubili 1.200 ljudi, a oteli 251 taoca.

Izrael je potom pokrenuo ofanzivu u Pojasu Gaze u kojoj je ubijeno više od 67.000 ljudi, prema podacima lokalnog ministarstva zdravlja pod kontrolom Hamasa.

Vozilo Crvenog krsta dovozi taoce
Reuters
Sporazum o razmeni talaca i zatvorenika između Hamasa i Izraela
Radost okupljenih na Trgu talaca u Tel Avivu
Reuters

Unutrašnji sukobi u Gazi

Najmanje 27 ljudi je poginulo u žestokim sukobima pripadnika Hamasa i naoružanih članova porodice Dugmuš u gradu Gazi, u jednom od najnasilnijih unutrašnjih sukoba od završetka velikih izraelskih operacija u enklavi.

Maskirani naoružani pripadnici Hamasa razmenili su vatru sa klanovskim borcima u blizini gradske jordanske bolnice, rekli su svedoci.

Visoki zvaničnik u ministarstvu unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas rekao je da su ih jedinice bezbednosti okružile i upustile se u teške borbe kako bi ih privele.

Ministarstvo je saopštilo da je osam njihovih članova ubijeno u „oružanom napadu milicije“.

Medicinski izvori su rekli da je 19 članova klana Dugmuš i osam boraca Hamasa ubijeno od početka borbi u subotu.

Očevici su rekli da su sukobi izbili u naselju Tel al-Hava u južnom delu Gaze nakon što su snage Hamasa od preko 300 boraca krenule da upadnu u stambeni blok gde su se ukopali naoružani pripadnici Dugmuša.

Stanovnici su opisali scene panike dok su desetine porodica bežale iz domova pod jakom vatrom, a mnogi od njih su se više puta raseljavali tokom rata.

„Ovog puta ljudi nisu bežali od izraelskih napada“, rekao je jedan stanovnik. „Bežali su od sopstvenog naroda.“

Porodica Dugmuš, jedan od najistaknutijih klanova u Gazi, dugo je imala napete odnose sa Hamasom, a njihovi naoružani članovi su se u prošlosti nekoliko puta sukobili sa grupom.

Ministarstvo unutrašnjih poslova kojim upravlja Hamas saopštilo je da njegove snage nastoje da uspostave red, upozoravajući da će se „svaka oružana aktivnost van okvira otpora“ odlučno rešavati.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.13.2025)

BBC News
Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

BBC News pre 4 sati
Nobelova nagrada ekonomistima za istraživanje uticaja tehnologije na privredni rast

Nobelova nagrada ekonomistima za istraživanje uticaja tehnologije na privredni rast

BBC News pre 16 minuta
Lokalni izbori na Kosovu: Srpska lista proglasila pobedu u opštinama gde su Srbi većina

Lokalni izbori na Kosovu: Srpska lista proglasila pobedu u opštinama gde su Srbi većina

BBC News pre 41 minuta
Koliko je šećer stvarno loš po naše zdravlje

Koliko je šećer stvarno loš po naše zdravlje

BBC News pre 2 sata
Ostrvo evakuisano 10.000 kilometara zbog straha od vulkana

Ostrvo evakuisano 10.000 kilometara zbog straha od vulkana

BBC News pre 3 sata
BBC News

Povezane vesti »

„Ja sam kod kuće“: Prva fotografija Alona Ohela sa porodicom nakon puštanja iz zarobljeništva

„Ja sam kod kuće“: Prva fotografija Alona Ohela sa porodicom nakon puštanja iz zarobljeništva

Nedeljnik pre 31 minuta
Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu u rukama drži tablu sa porukom evo šta na njoj piše (foto)

Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu u rukama drži tablu sa porukom evo šta na njoj piše (foto)

Dnevnik pre 10 minuta
Šta obećava Trumpov mirovni plan za Gazu

Šta obećava Trumpov mirovni plan za Gazu

Bloomberg Adria pre 20 minuta
Prvo oglašavanje alona ohela! Državljanin Srbije na letu za bolnicu, a u rukama drži ovo (foto)

Prvo oglašavanje alona ohela! Državljanin Srbije na letu za bolnicu, a u rukama drži ovo (foto)

Alo pre 16 minuta
Emotivna poruka alona ohela: Državljanin Srbije helikopterom prevezen u bolnicu, u rukama drži tablu na kojoj piše ovo (foto)…

Emotivna poruka alona ohela: Državljanin Srbije helikopterom prevezen u bolnicu, u rukama drži tablu na kojoj piše ovo (foto)

Blic pre 1 sat
(Foto/video) alon Ohel u srodstvu sa jednim srpskim ministrom Majčina strana familije potiče iz Novog Sada, planirao da poseti…

(Foto/video) alon Ohel u srodstvu sa jednim srpskim ministrom Majčina strana familije potiče iz Novog Sada, planirao da poseti familiju u Srbiji, a onda su ga oteli!

Dnevnik pre 41 minuta
Ko je Alon Ohel, izraelsko-srpski državljanin koga je danas oslobodio Hamas?

Ko je Alon Ohel, izraelsko-srpski državljanin koga je danas oslobodio Hamas?

Danas pre 46 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasEgipatAerodromDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Svi izraelski taoci na slobodi

Svi izraelski taoci na slobodi

Dojče vele pre 10 minuta
"Svi smo se zajedno borili da se Alon vrati kući": Ambasadorka Izraela: "Svi zaslužujemo mir i spokoj"

"Svi smo se zajedno borili da se Alon vrati kući": Ambasadorka Izraela: "Svi zaslužujemo mir i spokoj"

Blic pre 16 minuta
Predsednik SAD se obraća parlamentu Izraela: Stojeće ovacije od dva minuta za Trampa i Netanjahua (VIDEO)

Predsednik SAD se obraća parlamentu Izraela: Stojeće ovacije od dva minuta za Trampa i Netanjahua (VIDEO)

Danas pre 5 minuta
Oliver Varhelji na meti optužbi da je nadgledao špijunski lanac u Briselu: Komisija najavljuje istragu

Oliver Varhelji na meti optužbi da je nadgledao špijunski lanac u Briselu: Komisija najavljuje istragu

Danas pre 21 minuta
Ovacije Trampu u izraelskom Knesetu: „Neverovatna pobeda za Izrael i za svet“

Ovacije Trampu u izraelskom Knesetu: „Neverovatna pobeda za Izrael i za svet“

Vreme pre 15 minuta