Lokalni izbori na Kosovu: Srpska lista proglasila pobedu u opštinama gde su Srbi većina

Srpska lista, politička organizacija bliska zvaničnom Beogradu, proglasila je pobedu u devet od deset opština u kojima su Srbi većina na Kosovu.

Prema podacima Centralne izborne komisije kosova (CIK), u prvom krugu glasanja na lokalnim izborima na celom Kosovu izabrani su predsednici 17 opština, a u 20 će se ići u drugi krug 9. novembra.

Na izbore je izašlo 39 odsto upisanih u birački spisak, što je manje od izbora 2021, kada je glasalo 43 odsto, objavila je Centralna izborna komisija.

Većina srpskih stranaka bojkotovale su vanredne lokalne izbore u četiri opštine na severu Kosova 2023, prethodno napustivši najvažnije institucije.

Tada su na čelo Severne Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka i Zvečana došli gradonačelnici albanske nacionalnosti što je dovelo do nekoliko incidenata.

Jučerašnji izlazak na izbore, doneće povratak stranaka srpske zajednice na čelo ovih opština.

Redovni lokalni izbori održani su osam meseci pošto je konstituisana skupština i Aljbinu Kurtiju dat mandat za sastav nove Vlade.

Srpska lista je pobedila u opštinama Gračanica, Leposavić, Severna Mitrovica, Novo Brdo, Parteš, Ranillug, Štrpce, Zubin Potok i Zvečan, prema podacima Centralne izborne komisije.

U tri opštine - Kamenica, Podujevo i Štimlje pobednik je Samoopredeljenje, dok je u opštinama General Janković, Uroševac i Srbica pobednik Demokratska partija Kosova.

Demokratski savez je pobednik u dve opštine - Istok i Ljipljan, dok je Alijansa za budućnost Kosova obezbedila pobedu u Dečanima.

Grupa građana Ramiz Ladrovci je pobednik u Glogovcu, dok je Demokratska partija Turaka Kosova pobedila u Mamuši.

Socijaldemokratska incijativa (NISMA) je pobedila u opštini Mališevo.

Zlatan Elek, predsednik Srpske liste, izjavio je da je ta stranka na lokalnim izborima na Kosovu odnela ubedljivu pobedu u devet od 10 opština sa srpskom većinom.

Elek je na konferenciji za novinare u sedištu Srpske liste u Kosovskoj Mitrovici kazao da je za srpski narod na Kosovu još važnije to što su četiri opštine severno od Ibra "vraćene u srpske ruke", preneo je portal televizije N1.

Na konferencijiza medije je potpredsednik Srpske liste Igor Simić ocenio da je ta stranka koja je najveća, "najvažnija" srpska stranka na Kosovu, "odnela još jednu ubedljivu pobedu".

EPA/Shutterstock Biračko mesto „Sveti Sava" u Severnoj Mitrovici

Najviše birača izašlo u opštinama na severu Kosova i Mamuši, koja je nastanjena većinskim pripadnicima turske zajednice.

Opšta ocena je da su izbori prošli dobro i da „nije bilo ekscesa" koji bi mogli uticati na tok izbora, rekao je Krešnik Radonići, predsednik Centralne izborne komisije.

Glasalo se na 2.571 biračkom mestu i u 910 biračkih centara.

Na izborima su učestvovala 93 politička subjekta - 32 političke partije, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata, dok je srpskih stranaka i pokreta 12.

Za gradonačelnike se nadmetalo 206 kandidata, od čega je 20 žena, a za opštinske odbornike kandidovalo se njih 5.420.

Glasači su pred sobom imali dva listića.

Na jednom, uokvirenom žutom bojom, bili su kandidati za predsednike opština i gradonačelnika, gde pobeđuje onaj koji u prvom krugu osvoji više od 50 odsto glasova ili se dva najbolja sučeljavaju u drugom krugu.

Drugi listić ima plavi okvir i na njemu su bila imena budućih odbornika, a glasalo se tako što se na levoj strani obeleži jedan politički subjekt, a na desnoj jedan kandidat.

EPA Glasanje u Severnoj Mitrovici 12. oktobra 2025.

Sedamanest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 117 zemalja, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

