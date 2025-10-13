Tramp najavljuje slanje raketa ‘tomahavk’ Ukrajini

BBC News pre 21 minuta

Reuters

Američki predsednik Donald Tramp razmatra da Ukrajini pošalje rakete dugog dometa „tomahavk".

To bi predstavljalo predstavljalo „novi nivo agresije" u ratu sa Rusijom, kaže Tramp.

Kada su ga u novinari u predsedničkom avionu Air Force One pitali da li bi poslao „tomahavk" Ukrajini, Tramp je odgovorio: „Videćemo, možda ću".

Ova izjava usledila je posle dugog telefonskog razgovora Trampa i ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, koji želi jače vojne kapacitete za pokretanje kontranapada.

Moskva je ranije upozorila Vašington da ne isporučuje rakete dugog dometa Kijevu i da bi to izazvalo eskalaciju sukoba i zaoštrilo odnose Amerike i Rusije.

Rakete „tomahavk" imaju domet od 2.500 kilometara, pa bi i Moskva mogla da bude izložena ukrajinskim napadima.

Tramp je razgovarao sa novinarima dok je leteo za Izrael.

Rekao je da će verovatno razgovarati sa Rusijom o oružju koje je zahtevala Ukrajina.

„Možda ću Rusiji reći da ako se rat ne reši, da ćemo možda to učiniti.

„Da li oni žele da tomahavk ide u njihovom pravcu? Mislim da ne žele", rekao je Tramp.

Kijev je podneo više zahteva za rakete dugog dometa, dok razmatra napade na ruske gradove daleko od prvih linija fronta sukoba.

Zelenski i Tramp su razgovarali telefonom o nastojanju Ukrajine da ojača vojne kapacitete, među kojima su protivvazdušna odbrana i oružje dugog dometa.

Ukrajinski gradovi bili su pod stalnim ruskim napadima dronovima i raketama.

Rusija je ciljala energetsku infrastrukturu Ukrajine, što je izazvalo nestanak struje.

Kit Kelog, Trampov specijalni izaslanik za Ukrajinu nagovestio je da je američki predsednik odobrio udare duboko na rusku teritoriju,

„Ne postoje utočišta" od napada u rusko-ukrajinskom ratu, rekao je za Foks njuz u septembru.

Rusija, koja je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022, veruje su da su male šanse da ovo oružje promeni tok rata.

„Bilo da su u pitanju tomahavk ili druge rakete, one neće moći da promene dinamiku", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u septembru.

(BBC News, 10.13.2025)