BBC vesti na srpskom

Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

Ukrajina želi rakete dugog dometa da bi uzvratila udarac Rusiji, a Donald Tramp kaže da bi mogao da pošalje 'tomahavk' rakete.

BBC News pre 21 minuta
raketa i brod
Reuters

Američki predsednik Donald Tramp razmatra da Ukrajini pošalje rakete dugog dometa „tomahavk".

To bi predstavljalo predstavljalo „novi nivo agresije" u ratu sa Rusijom, kaže Tramp.

Kada su ga u novinari u predsedničkom avionu Air Force One pitali da li bi poslao „tomahavk" Ukrajini, Tramp je odgovorio: „Videćemo, možda ću".

Ova izjava usledila je posle dugog telefonskog razgovora Trampa i ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog, koji želi jače vojne kapacitete za pokretanje kontranapada.

Moskva je ranije upozorila Vašington da ne isporučuje rakete dugog dometa Kijevu i da bi to izazvalo eskalaciju sukoba i zaoštrilo odnose Amerike i Rusije.

Rakete „tomahavk" imaju domet od 2.500 kilometara, pa bi i Moskva mogla da bude izložena ukrajinskim napadima.

Tramp je razgovarao sa novinarima dok je leteo za Izrael.

Rekao je da će verovatno razgovarati sa Rusijom o oružju koje je zahtevala Ukrajina.

„Možda ću Rusiji reći da ako se rat ne reši, da ćemo možda to učiniti.

„Da li oni žele da tomahavk ide u njihovom pravcu? Mislim da ne žele", rekao je Tramp.

Kijev je podneo više zahteva za rakete dugog dometa, dok razmatra napade na ruske gradove daleko od prvih linija fronta sukoba.

Zelenski i Tramp su razgovarali telefonom o nastojanju Ukrajine da ojača vojne kapacitete, među kojima su protivvazdušna odbrana i oružje dugog dometa.

Ukrajinski gradovi bili su pod stalnim ruskim napadima dronovima i raketama.

Rusija je ciljala energetsku infrastrukturu Ukrajine, što je izazvalo nestanak struje.

Kit Kelog, Trampov specijalni izaslanik za Ukrajinu nagovestio je da je američki predsednik odobrio udare duboko na rusku teritoriju,

„Ne postoje utočišta" od napada u rusko-ukrajinskom ratu, rekao je za Foks njuz u septembru.

Rusija, koja je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022, veruje su da su male šanse da ovo oružje promeni tok rata.

„Bilo da su u pitanju tomahavk ili druge rakete, one neće moći da promene dinamiku", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov u septembru.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.13.2025)

BBC News
Lokalni izbori na Kosovu: Srpska lista proglasila pobedu u opštinama gde su Srbi većina

Lokalni izbori na Kosovu: Srpska lista proglasila pobedu u opštinama gde su Srbi većina

BBC News pre 1 sat
Hamas oslobodio prvu grupu talaca u Gazi - među njima i Alon Ohel, državljanin Srbije

Hamas oslobodio prvu grupu talaca u Gazi - među njima i Alon Ohel, državljanin Srbije

BBC News pre 1 minut
U borbi za baraž Srbija poražena od Albanije, Piksi ponudio ostavku

U borbi za baraž Srbija poražena od Albanije, Piksi ponudio ostavku

BBC News pre 7 sati
Nova pravila za ulazak u EU: Kako da se prijavim

Nova pravila za ulazak u EU: Kako da se prijavim

BBC News pre 11 sati
Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

Rusija, Srbija, NIS i sankcije – koji su naredni koraci

BBC News pre 18 sati
BBC News

Povezane vesti »

Tramp saopštio u kojem slučaju će predati „tomahavke‟ Kijevu

Tramp saopštio u kojem slučaju će predati „tomahavke‟ Kijevu

Sputnik pre 21 minuta
Tramp najavljuje slanje raketa ‘tomahavk’ Ukrajini

Tramp najavljuje slanje raketa ‘tomahavk’ Ukrajini

Danas pre 16 minuta
Dronovi kao glineni golubovi

Dronovi kao glineni golubovi

Vesti online pre 51 minuta
Tramp saopštio u kojem slučaju će predati “tomahavke” Kijevu

Tramp saopštio u kojem slučaju će predati “tomahavke” Kijevu

Vesti online pre 36 minuta
uživo RAT U UKRAJINI Ruske snage oborile 103 ukrajinska drona tokom noći

uživo RAT U UKRAJINI Ruske snage oborile 103 ukrajinska drona tokom noći

Euronews pre 36 minuta
Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

Radio 021 pre 11 minuta
Tramp najavljuje slanje raketa ‘tomahavk’ Ukrajini

Tramp najavljuje slanje raketa ‘tomahavk’ Ukrajini

Južne vesti pre 11 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Ko je ko u podeljenoj ruskoj opoziciji koja se bori protiv Putina

Ko je ko u podeljenoj ruskoj opoziciji koja se bori protiv Putina

Danas pre 51 minuta
Izraelski predsednik odlikovaće Donalda Trampa najvišim civilnim odlikovanjem

Izraelski predsednik odlikovaće Donalda Trampa najvišim civilnim odlikovanjem

RTV pre 51 minuta
Preminuo dizajner obuće Čezare Paćoti

Preminuo dizajner obuće Čezare Paćoti

Radio 021 pre 51 minuta
Najezda džeparoša u Veneciji: Povik Monike Poli postaje simbol, a bande menjaju taktiku

Najezda džeparoša u Veneciji: Povik Monike Poli postaje simbol, a bande menjaju taktiku

Danas pre 21 minuta
Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

Tramp najavljuje slanje raketa 'tomahavk' Ukrajini

BBC News pre 21 minuta