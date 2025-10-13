CRTA: Studentsku listu podržava 44 odsto građana, a Vučićev blok 32 odsto

Beta pre 2 sata

Studentsku listu podržava 44 odsto građana, a blok predvođen predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem 32 odsto, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja koje je sproveo Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) u periodu od 13. do 27. septembra ove godine.

Kako je CRTA saopštila, gotovo dve trećine građana vidi raspisivanje prevremenih izbora kao način da se izađe iz krize, a gotovo svaki treći glasač partija na vlasti smatra da bi trebalo raspisati izbore.

"Da nije bitno ko će umesto Vučića doći na vlast, veruje 43 odsto građana, a 39 odsto misli da bi nam bez njega bilo gore, što najjasnije ilustruje referendumsku atmosferu i podeljenost društva", saopštili su.

Ispitavanje je sprovedeno telefonski, na reprezentativnom nacionalnom uzorku od 2.020 ispitanika.

Istraživanje je pokazalo i da je sve manji udeo građana sa umerenim ili neodređenim stavom prema protestima protiv vlasti - 58 odsto ih podržava, a 39 odsto ne podržava.

{Image2}

CRTA je ukazala na polarizaciju društva u istraživanju koje je sprovela i navela da se ona ogleda i u tome šta ko prepoznaje kao najveće probleme Srbije - za 26 odsto građana najveći problem je sistemska korupcija, a za 20 odsto njih to su studenti i blokade.

"Među onima koji podržavaju Vučića i koji studente vide kao najveći problem, najviše je starijih, kao i građana sa nižim nivoom obrazovanja i onih kojima su mediji naklonjeni vlasti glavni izvor informisanja", naveli su.

{Related:231883}

{Related:231559}

Više od polovine građana prema tom istraživanju smatra da Srbija ide u pogrešnom pravcu, dok trećina veruje da je na dobrom putu.

"Skoro identični nalazi bili su i na početku studentskih protesta, u decembru 2024. Građani koji smatraju da se zemlja kreće u pogrešnom pravcu u najvećoj meri su oni koji podržavaju proteste i kao preovlađujuća osećanja navode bes, ljutnju i zabrinutost", saopštila je CRTA.

(Beta, 13.10.2025)

