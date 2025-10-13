Vremenska prognoza za ponedeljak 13. oktobar 2025: Danas jutro sunčano, posle podne naoblačenje
Beta pre 5 sati
U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano vreme, u brdsko-planinskim predelima malo i umereno oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.
Prolazno naoblačenje će sredinom dana zahvatiti sever Vojvodine, a posle podne i uveče će se proširiti na ostale delove Srbije.
Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od pet do 11, a najviša od 16 do 20.
U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje prolazno naoblačenje.
Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 18.
