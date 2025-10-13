Brnabić: "Verujem da će Djukov prihvatiti neko od rešenja za NIS na sastanku s Vučićem"

Blic pre 3 sata
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da veruje da će tokom sutrašnjeg sastanka predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predsednikom Upravnog odbora Gasproma Aleksandrom Djukovim ruska strana prihvatiti neko od ponuđenih rešenja u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS) nakon stupanja na snagu američkih sankcija.

- Pripremljeno je već nekoliko rešenja. Ima nekoliko opcija koje će predsednik Aleksandar Vučić ponuditi našim ruskim partnerima. Očekivati je, ja se nadam, da će oni neka od tih opcija prihvatiti. Sve te opcije su, kao što je predsednik rekao, fer, pune poštovanja prema našim ruskim partnerima, ali sve te opcije štite i čuvaju naše nacionalne interese i standard naših građana i našu privredu, što je i logično i prirodno - rekla je Brnabić na TV Pink. Kako je
Aleksandar Vučić Skupština Srbije Gasprom Ana Brnabić

