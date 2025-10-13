Finansijska groznica u oktobru: iskoristite priliku pre nego što tržište eksplodira!

Oktobar je mesec koji će, osim novih političkih dešavanja doneti veoma uzbudljiva dešavanja i na tržištu. Naime, ovaj period godine rezervisan je za objavljivanje kvartalnih rezultata najvećih svetskih kompanija. Ovi rezultati su bitni zato što direktno utiču na sentiment investitora a time i na kretanje cena akcija kompanija. Giganti kao što su JP Morgan, Apple, Microsoft i NVIDIA trebali bi u narednim danima da objave svoje rezultate za prethodna četiri meseca, a sama priprema za objavu tih rezultata

Ovog puta geopolitičke tenzije koje su konstantne, samo će dodatno pojačati tržišne ishode koje će u najvećoj meri izazvati najavljeni izveštaji. Pratite kretanje cena akcija svakog dana. Kako bi se što bolje pripremili za investiranje, učesnici na tržištu već mogu izdvojiti svoje favorite prateći promene koje su donele vesti o najavljenim izveštajima. Posmatrajući prethodnih šest meseci, rezultati gorepomenutih kompanija su impresivni. JP Morgan i Apple beleže