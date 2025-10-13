(Foto) smrskan auto u tunelu Munjino brdo: Udes na auto-putu "Miloš Veliki", povređene 3 osobe, saobraćaj usporen

Na deonici auto-puta Pakovraće-Požega, u tunelu Munjino brdo, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su, prema prvim informacijama, povređene tri osobe.

Svi povređeni su vozilima Hitne pomoći prevezeni na odeljenje urgentne medicine čačanske bolnice. Dvoje putnika zadobilo je lakše povrede, dok je jedna osoba teže povređena. Kako su saopštili iz Opšte bolnice u Čačku za "Blic", na urgentno prijemno odeljenje primljene su tri osobe povređene u saobraćajnom udesu. "Jedna ženska osoba posle dijagnostike sa konstatovanim teškim telesnim povredama primljena je u jedinicu intenzivne nege. Druge dve muške osobe stabilnih