(Foto) smrskan auto u tunelu Munjino brdo: Udes na auto-putu "Miloš Veliki", povređene 3 osobe, saobraćaj usporen

Blic pre 31 minuta
(Foto) smrskan auto u tunelu Munjino brdo: Udes na auto-putu "Miloš Veliki", povređene 3 osobe, saobraćaj usporen

Na deonici auto-puta Pakovraće-Požega, u tunelu Munjino brdo, dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su, prema prvim informacijama, povređene tri osobe.

Svi povređeni su vozilima Hitne pomoći prevezeni na odeljenje urgentne medicine čačanske bolnice. Dvoje putnika zadobilo je lakše povrede, dok je jedna osoba teže povređena. Kako su saopštili iz Opšte bolnice u Čačku za "Blic", na urgentno prijemno odeljenje primljene su tri osobe povređene u saobraćajnom udesu. "Jedna ženska osoba posle dijagnostike sa konstatovanim teškim telesnim povredama primljena je u jedinicu intenzivne nege. Druge dve muške osobe stabilnih
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Teška saobraćajna nezgoda u tunelu Munjino brdo, povređene tri osobe

Teška saobraćajna nezgoda u tunelu Munjino brdo, povređene tri osobe

N1 Info pre 30 minuta
Teška saobraćajna nezgoda u tunelu Munjino brdo, ima povređenih

Teška saobraćajna nezgoda u tunelu Munjino brdo, ima povređenih

Danas pre 21 minuta
Nezgoda u tunelu "Munjino brdo": Troje povređeno

Nezgoda u tunelu "Munjino brdo": Troje povređeno

Euronews pre 30 minuta
Tri osobe povređene u sudaru više vozila u tunelu "Munjino brdo"

Tri osobe povređene u sudaru više vozila u tunelu "Munjino brdo"

Radio 021 pre 16 minuta
Žestok sudar u tunelu Munjino brdo: Tri osobe povređene FOTO

Žestok sudar u tunelu Munjino brdo: Tri osobe povređene FOTO

B92 pre 16 minuta
Lekari se bore za život žene nakon teškog udesa u tunelu Munjino Brdo Nalazi se u kritičnom stanju

Lekari se bore za život žene nakon teškog udesa u tunelu Munjino Brdo Nalazi se u kritičnom stanju

Alo pre 11 minuta
Lučani: Nezgoda u tunelu "Munjino brdo", troje povređeno

Lučani: Nezgoda u tunelu "Munjino brdo", troje povređeno

RTV pre 41 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakPožegaPutevi Srbije

Regioni, najnovije vesti »

Teška saobraćajna nezgoda u tunelu Munjino brdo, povređene tri osobe

Teška saobraćajna nezgoda u tunelu Munjino brdo, povređene tri osobe

N1 Info pre 30 minuta
Teška saobraćajna nezgoda u tunelu Munjino brdo, ima povređenih

Teška saobraćajna nezgoda u tunelu Munjino brdo, ima povređenih

Danas pre 21 minuta
Skoro milion dinara iz budžeta za promo film Skupštine Niša u kojem priča samo Novaković

Skoro milion dinara iz budžeta za promo film Skupštine Niša u kojem priča samo Novaković

Južne vesti pre 6 minuta
Meštanin Stare Pazove uhapšen zbog dva i po kilograma marihuane

Meštanin Stare Pazove uhapšen zbog dva i po kilograma marihuane

Radio 021 pre 31 minuta
Kragujevac: Skočile plate direktora Vodovoda i JKP Šumadije

Kragujevac: Skočile plate direktora Vodovoda i JKP Šumadije

Pressek pre 1 minut