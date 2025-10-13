(Foto,video) još uvek ne prestaje pečatiranje pasoša: Svi detalji novog sistema prelaska granica: Svaki put ćemo izlaziti iz auta i raditi ovo, a evo koliko se čuvaju podaci

Blic pre 1 sat
(Foto,video) još uvek ne prestaje pečatiranje pasoša: Svi detalji novog sistema prelaska granica: Svaki put ćemo izlaziti iz…

Novi sistem ulazaka i izlazaka (Entry-Exit System – EES), koji je od juče u primeni na svim spoljnim granicama evropskih država koje su unutar Šengena, uspešno je počeo sa radom, izjavio je Denis Kukec, pomoćnik načelnika Službe za susedne zemlje u Upravi za granicu Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske. Napominje da se ne očekuju duža zadržavanja na graničnim prelazima, uključujući i Bajakovo na granici sa Srbijom.

Kukec je objasnio da se radi o sistemu ulaska i izlaska (Entry/Exit system), namenjenom državljanima trećih zemalja koji nemaju boravišnu dozvolu, boravišnu iskaznicu, pograničnu propusnicu ili dugotrajnu dozvolu boravka. Takođe, on je pojasnio kako taj sistem funkcioniše u praksi, a putnicima dao savete šta treba da urade. - Kada državljani trećih zemalja koji podležu ovom sistemu dođu na graničnu kontrolu potrebno je da izađu iz vozila, nakon toga će im biti
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Novi sistem ulaska u EU: Digitalne granice i mentalni zidovi

Novi sistem ulaska u EU: Digitalne granice i mentalni zidovi

Danas pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaExitMinistarstvo unutrašnjih poslovaŠengenEES

Društvo, najnovije vesti »

Na današnji dan 13. oktobar

Na današnji dan 13. oktobar

N1 Info pre 20 minuta
Putuj Edi, nemoj više čekati na nas

Putuj Edi, nemoj više čekati na nas

Danas pre 25 minuta
Novi sistem ulaska u EU: Digitalne granice i mentalni zidovi

Novi sistem ulaska u EU: Digitalne granice i mentalni zidovi

Danas pre 20 minuta
(Mapa) rano jutros treslo se tlo u Srbiji: Dva zemljotresa tokom noći u razmaku od 70 kilometara, evo gde tačno

(Mapa) rano jutros treslo se tlo u Srbiji: Dva zemljotresa tokom noći u razmaku od 70 kilometara, evo gde tačno

Blic pre 5 minuta
Na današnji dan: Rođena Margaret Tačer, Koštunica bolji na neuspelim predsedničkim izborima u Srbiji

Na današnji dan: Rođena Margaret Tačer, Koštunica bolji na neuspelim predsedničkim izborima u Srbiji

Radio 021 pre 20 minuta