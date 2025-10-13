Prvo oglašavanje roditelja Alona Ohela: Idit i Kobi u ekstazi, uskoro će videti sina, evo šta ih je šokiralo: "Neverovatno, stoji na nogama!"

Roditelji Alona Ohela, srpskog državljanina koji je bio zarobljen u Gazi, sa nestrpljenjem čekaju da ga vide u bazi u Izraelu i kažu da su videli slike svog sina.

- Videli smo Alona sada, izgleda neverovatno, stoji na svojim nogama. On je jednostavno on. Sladak je, ma ne možete da zamislite - kaže njegova majka Idit Ohel. - On se i smeje - rekao je Kobi Ohel. Sve o Alonu Ohelu koji je na slobodi, kao i puštanju talaca iz Gaze pratite u našem blogu uživo.