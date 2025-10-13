Prvo oglašavanje roditelja Alona Ohela: Idit i Kobi u ekstazi, uskoro će videti sina, evo šta ih je šokiralo: "Neverovatno, stoji na nogama!"

Blic pre 8 minuta
Prvo oglašavanje roditelja Alona Ohela: Idit i Kobi u ekstazi, uskoro će videti sina, evo šta ih je šokiralo: "Neverovatno…

Roditelji Alona Ohela, srpskog državljanina koji je bio zarobljen u Gazi, sa nestrpljenjem čekaju da ga vide u bazi u Izraelu i kažu da su videli slike svog sina.

- Videli smo Alona sada, izgleda neverovatno, stoji na svojim nogama. On je jednostavno on. Sladak je, ma ne možete da zamislite - kaže njegova majka Idit Ohel. - On se i smeje - rekao je Kobi Ohel. Sve o Alonu Ohelu koji je na slobodi, kao i puštanju talaca iz Gaze pratite u našem blogu uživo. Sve o Alonu Ohelu koji je na slobodi, kao i puštanju talaca iz Gaze pratite u našem blogu uživo.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp potpisao mirovni sporazum: "Sprečićemo Treći svetski rat!" Objavljeni potresni snimci susreta talaca sa porodicama…

Tramp potpisao mirovni sporazum: "Sprečićemo Treći svetski rat!" Objavljeni potresni snimci susreta talaca sa porodicama (foto/video)

Kurir pre 8 minuta
Uživo Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu, Tramp stigao u Egipat! "Ovo je kraj rata, pomilujte bibija": Oslobođen…

Uživo Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu, Tramp stigao u Egipat! "Ovo je kraj rata, pomilujte bibija": Oslobođen državljanin Srbije i svi živi taoci, Izrael pustio zatvorene Palestince (foto, video)

Blic pre 34 minuta
Tramp: Potpisan istorijski dokument, rat u Gazi je završen, počinje obnova

Tramp: Potpisan istorijski dokument, rat u Gazi je završen, počinje obnova

NIN pre 33 minuta
Najviše egipatsko priznanje za Trampa: Orden Nila dodeljuje se za doprinos čovečanstvu

Najviše egipatsko priznanje za Trampa: Orden Nila dodeljuje se za doprinos čovečanstvu

Mondo pre 18 minuta
Hamas predao Izraelu tela četvorice ubijenih talaca

Hamas predao Izraelu tela četvorice ubijenih talaca

Politika pre 14 minuta
Kako je Tramp postigao dogovor za Gazu? Da li je na vidiku rešenje za Ukrajinu?

Kako je Tramp postigao dogovor za Gazu? Da li je na vidiku rešenje za Ukrajinu?

Euronews pre 2 sata
Oslobođeni Palestinci stigli u Gazu i na Zapadnu obalu

Oslobođeni Palestinci stigli u Gazu i na Zapadnu obalu

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelGaza

Svet, najnovije vesti »

„Zločin bez zločinaca, genocid bez genocidaša, napaćeni narod“: Analiza Gardijana o još jednom poglavlju Izraela bez…

„Zločin bez zločinaca, genocid bez genocidaša, napaćeni narod“: Analiza Gardijana o još jednom poglavlju Izraela bez odgovornosti

Danas pre 54 minuta
Ova zemlja sprečila dolazak Netanjahua: U Egipat?! Oglasili se pred ključni samit o budućnosti Gaze: "Imali smo presudnu ulogu"…

Ova zemlja sprečila dolazak Netanjahua: U Egipat?! Oglasili se pred ključni samit o budućnosti Gaze: "Imali smo presudnu ulogu"

Blic pre 39 minuta
(Video) Avion se srušio tokom oluje: Tragedija u Masačusetsu: Poginuli svi putnici, ima i povređenih

(Video) Avion se srušio tokom oluje: Tragedija u Masačusetsu: Poginuli svi putnici, ima i povređenih

Blic pre 59 minuta
"Mogu da unište sve što poželim": Tramp pred Izraelcima najavio snažno pojačanje: Stižu opaki bombarderi

"Mogu da unište sve što poželim": Tramp pred Izraelcima najavio snažno pojačanje: Stižu opaki bombarderi

Blic pre 24 minuta
Tramp potpisao mirovni sporazum za Gazu

Tramp potpisao mirovni sporazum za Gazu

Danas pre 1 sat