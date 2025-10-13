(Video): Aleksandar Milić Mili o Sejdi koja se nije pojavila na komemoraciji Halidu Bešliću: "Razumem je", progovorio o poslednjoj pesmi koju je napisao za pevača

Aleksandar Milić Mili je napisao poslednju pesmu za Halida Bešlića, pesmu "Sejda" koju je posvetio svojoj supruzi koja se danas nije pojavila na komemoraciji.

- Ovo je veličanstven ispraćaj svih ovih dana, ono što je ostavio iza sebe je neposrednost prema svim problemima, a ta poruka je jača i još će da traje. Bio je veliki čovek, a onda i pevač, nikog takvog ne znam. Bio je jedinstven i svaki put kad se čuje njegova pesma čuje se ta dobrota, započeo je za Blic TV Aleksandar Milić Mili, pa se dotakao njihove saradnje: - Mi smo dugo godina pričalo o tome, a ja nisam bio siguran da imam pesmu koja bi mogla da se doda
