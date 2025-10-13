Brnabić: Vučić će sutra izneti nekoliko rešenja za NIS generalnom direktoru Gaspromnjefta

Danas pre 4 sati  |  Beta
Brnabić: Vučić će sutra izneti nekoliko rešenja za NIS generalnom direktoru Gaspromnjefta
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je večeras izjavila da se sprema nekoliko rešenja koja će predsednik Srbije Aleksandar Vučić sutra izneti generalnom direktoru Gaspromnjefta Aleksandru Djukovu kada budu u Beogradu razgovarali o poslovanju Naftne industrije Srbije (NIS) koja je pod sankcijama SAD zbog ruskog vlasništva. „Za očekivati je da će oni neku od tih opcija prihvatiti“, rekla je Brnabić za televiziju Pink i dodala da su sve te opcije „pune
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Brnabić: "Verujem da će Djukov prihvatiti neko od rešenja za NIS na sastanku s Vučićem"

Brnabić: "Verujem da će Djukov prihvatiti neko od rešenja za NIS na sastanku s Vučićem"

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijePredsednik SrbijeAna Brnabić

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,1554 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1554 dinara

RTV pre 21 minuta
„Srcem za Halida“: Građani širom regiona i u dijaspori opraštaju se od legende narodne muzike (VIDEO)

„Srcem za Halida“: Građani širom regiona i u dijaspori opraštaju se od legende narodne muzike (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Brnabić: Vučić će sutra izneti nekoliko rešenja za NIS generalnom direktoru Gaspromnjefta

Brnabić: Vučić će sutra izneti nekoliko rešenja za NIS generalnom direktoru Gaspromnjefta

Danas pre 4 sati
Brnabić: "Verujem da će Djukov prihvatiti neko od rešenja za NIS na sastanku s Vučićem"

Brnabić: "Verujem da će Djukov prihvatiti neko od rešenja za NIS na sastanku s Vučićem"

Blic pre 4 sati
"Ne brinite za Kinu, sve će biti u redu" Nova Trampova objava ponovo šokirala: "Si je imao loš trenutak"

"Ne brinite za Kinu, sve će biti u redu" Nova Trampova objava ponovo šokirala: "Si je imao loš trenutak"

Blic pre 5 sati