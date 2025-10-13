Dragiša Milović (Srpska lista) za Danas o rezultatima izbora u Zvečanu (VIDEO)

Danas pre 1 sat  |  Vojin Radovanović
Dragiša Milović, kandidat Srpske liste za gradonačelnika o rezultatima izbora u Zvečanu kaže za Danas da je ovo velika pobeda srpskog narodai i da su pokazali da je, uprkos svim pritiscima, Srpska lista najveća i najača stranka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. “Pokazali smo da je naš narod ovo zaslužuje, nakon toliko godina diskriminacije, pritisaka ovo je najbolji odgovor na Kurtijev režim”, poručio je on. Danas su održani lokalni izbori na Kosovu, a prema
