Netanjahu: Izrael izvojevao ogromne pobede u ratu protiv Hamasa, borba nije gotova

Danas pre 3 sata  |  Beta/AFP
Netanjahu: Izrael izvojevao ogromne pobede u ratu protiv Hamasa, borba nije gotova

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je večeras da je njegova država izvojevala „ogromne pobede“ u ratu u Pojasu Gaze, ali da borba „nije završena“. „Zajedno smo postigli ogromne pobede, pobede koje su zadivile ceo svet.

I želim da vam kažem: Svuda gde smo se borili, postigli smo pobedu, ali istovremeno, moram vam reći da borba nije završena“, rekao je Netanjahu u poruci građanima preko televizije uoči očekivanog sutrašnjeg povratka talaca Jevreja koje u Pojsu Gaze dve godine drži palestinska grupa Hamas pčrotiv koje je Izrael ratovao. Netanjahu je rekao da Izrael još ima „velike bezbednosne izazove pred sobom“, kao i da se rat protiv Hamasa proširio i van granica. „Neki od naših
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Načelnik Generalštaba Izraela proglasio pobedu nad Hamasom

Načelnik Generalštaba Izraela proglasio pobedu nad Hamasom

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Vesti iz azije: Kina i Severna Koreja žele da jačaju stratešku saradnju

Vesti iz azije: Kina i Severna Koreja žele da jačaju stratešku saradnju

Kurir pre 10 minuta
Jučerašnji svet 2.0

Jučerašnji svet 2.0

Radar pre 1 sat
(Foto, video) avion se zakucao u kamione na: Auto-putu Ogroman oblak dima prekrio sve, totalni haos u Teksasu: Nadležni…

(Foto, video) avion se zakucao u kamione na: Auto-putu Ogroman oblak dima prekrio sve, totalni haos u Teksasu: Nadležni odjurili na lice mesta

Blic pre 1 sat
Donald Tramp krenuo u Izrael: Američki lider se upravo ukrcao u avion, pre poletanja rekao samo Ovo

Donald Tramp krenuo u Izrael: Američki lider se upravo ukrcao u avion, pre poletanja rekao samo Ovo

Blic pre 45 minuta
Tramp: Rat u Gazi je završen, primirje će opstati

Tramp: Rat u Gazi je završen, primirje će opstati

Politika pre 45 minuta