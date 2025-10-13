Netanjahu: Izrael izvojevao ogromne pobede u ratu protiv Hamasa, borba nije gotova

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je večeras da je njegova država izvojevala „ogromne pobede“ u ratu u Pojasu Gaze, ali da borba „nije završena“. „Zajedno smo postigli ogromne pobede, pobede koje su zadivile ceo svet.

I želim da vam kažem: Svuda gde smo se borili, postigli smo pobedu, ali istovremeno, moram vam reći da borba nije završena“, rekao je Netanjahu u poruci građanima preko televizije uoči očekivanog sutrašnjeg povratka talaca Jevreja koje u Pojsu Gaze dve godine drži palestinska grupa Hamas pčrotiv koje je Izrael ratovao. Netanjahu je rekao da Izrael još ima „velike bezbednosne izazove pred sobom“, kao i da se rat protiv Hamasa proširio i van granica. „Neki od naših