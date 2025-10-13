Uspešan start Srba: Kecmanović u osmini finala Stokholma, Olga prošla prvo kolo u Osaki

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala ATP turnira u Stokholmu.

U prvom kolu pobedio je Francuza Aleksandra Milera 6:4, 6:1. Meč je trajao jedan sat i 24 minuta. Kecmanović je 49. teniser sveta, dok se Miler nalazi na 43. mestu ATP liste. Ovo je bio treći međusobni duel srpskog i francuskog tenisera, a prvi trijumf Kecmanovića, koji će u osmini finala igrati sa pobednikom duela između Estonca Marka Lajala i Argentinca Tomasa Martina Ečeverija. ATP turnir u Stokholmu se igra za nagradni fond od 706.850 evra. Srpska teniserka