Kecmanović u osmini finala turnira u Stokholmu

Danas pre 42 minuta
Kecmanović u osmini finala turnira u Stokholmu

Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u osminu finala turnira u Stokholmu, pošto je u prvom kolu pobedio 43. igrača sveta Francuza Aleksandra Milera posle dva seta, 6:4, 6:1.

Meč je trajao sat i 23 minuta. Kecmanović, 49. igrač sveta, uzeo je šest puta servis francuskom teniseru, dok je Miler osvojio dva brejka. Kecmanović će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između 63. tenisera sveta Argentinca Tomasa Martina Ečeverija i 149. igrača sveta Estonca Marka Lajala.
