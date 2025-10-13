Kako je Tramp postigao dogovor za Gazu? Da li je na vidiku rešenje za Ukrajinu?

Euronews pre 32 minuta  |  Autor: Foxnews, Protothema,
Kako je Tramp postigao dogovor za Gazu? Da li je na vidiku rešenje za Ukrajinu?

Izraelski vazdušni napad na Hamasov pregovarački tim u Kataru delovao je kao još jedna eskalacija zbog koje je mir postao još dalji.

Napad od 9. septembra narušio je suverenitet američkog saveznika i rizikovao da pretvori sukob u regionalni rat. Činilo se da je diplomatija u ruševinama. Umesto toga, ispostavilo se da je ovaj napad bio ključni trenutak koji je na kraju doveo do sporazuma, koji je najavio predsednik Donald Tramp, za oslobađanje svih preostalih talaca. Bio je to cilj koji su on, i predsednik Džozef Bajden pre njega, želeli skoro dve godine. To je samo prvi korak ka trajnijem miru,
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Prvo oglašavanje roditelja Alona Ohela! Državljanin Srbije oslobođen iz pakla Gaze, Idit i Kobi u ekstazi, evo šta ih je…

Prvo oglašavanje roditelja Alona Ohela! Državljanin Srbije oslobođen iz pakla Gaze, Idit i Kobi u ekstazi, evo šta ih je šokiralo: "Neverovatno, stoji na nogama!"

Blic pre 2 minuta
Tramp potpisao mirovni sporazum! "Sprečićemo Treći svetski rat" (foto/video)

Tramp potpisao mirovni sporazum! "Sprečićemo Treći svetski rat" (foto/video)

Kurir pre 2 minuta
Oslobođeni Palestinci stigli u Gazu i na Zapadnu obalu

Oslobođeni Palestinci stigli u Gazu i na Zapadnu obalu

Radio 021 pre 27 minuta
Tramp želi mirovni sporazum sa Iranom

Tramp želi mirovni sporazum sa Iranom

Vesti online pre 27 minuta
Uživo Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu, Tramp stigao u Egipat! "Ovo je kraj rata, pomilujte bibija": Oslobođen…

Uživo Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu, Tramp stigao u Egipat! "Ovo je kraj rata, pomilujte bibija": Oslobođen državljanin Srbije i svi živi taoci, Izrael pustio zatvorene Palestince (foto, video)

Blic pre 1 sat
Tramp pred parlamentom Izraela o "kraju doba terora i smrti": Hamas oslobodio taoce, slavlje na ulicama

Tramp pred parlamentom Izraela o "kraju doba terora i smrti": Hamas oslobodio taoce, slavlje na ulicama

NIN pre 1 sat
Tramp: Počela druga faza pregovora o Gazi, Iran bi mogao da se priključi

Tramp: Počela druga faza pregovora o Gazi, Iran bi mogao da se priključi

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasUkrajinaKatarRusijadiplomatijaDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Palestinci oslobođeni iz izraelskog zarobljeništva stigli u Gazu i na Zapadnu obalu

Palestinci oslobođeni iz izraelskog zarobljeništva stigli u Gazu i na Zapadnu obalu

Danas pre 1 sat
Hamas predao tela dva preminula izraelska taoca

Hamas predao tela dva preminula izraelska taoca

Beta pre 27 minuta
Tramp i lideri zemalja posrednika potpisali dokument o prekidu vatre u Pojasu Gaze

Tramp i lideri zemalja posrednika potpisali dokument o prekidu vatre u Pojasu Gaze

RTV pre 32 minuta
Kako je Tramp postigao dogovor za Gazu? Da li je na vidiku rešenje za Ukrajinu?

Kako je Tramp postigao dogovor za Gazu? Da li je na vidiku rešenje za Ukrajinu?

Euronews pre 32 minuta
Hamas oslobodio sve žive taoce, Izrael pustio na slobodu palestinske zatvorenike

Hamas oslobodio sve žive taoce, Izrael pustio na slobodu palestinske zatvorenike

BBC News pre 7 minuta