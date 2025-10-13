Kako je Tramp postigao dogovor za Gazu? Da li je na vidiku rešenje za Ukrajinu?

Izraelski vazdušni napad na Hamasov pregovarački tim u Kataru delovao je kao još jedna eskalacija zbog koje je mir postao još dalji.

Napad od 9. septembra narušio je suverenitet američkog saveznika i rizikovao da pretvori sukob u regionalni rat. Činilo se da je diplomatija u ruševinama. Umesto toga, ispostavilo se da je ovaj napad bio ključni trenutak koji je na kraju doveo do sporazuma, koji je najavio predsednik Donald Tramp, za oslobađanje svih preostalih talaca. Bio je to cilj koji su on, i predsednik Džozef Bajden pre njega, želeli skoro dve godine. To je samo prvi korak ka trajnijem miru,