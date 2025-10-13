"Oktobar će biti stabilniji": Saznajte detaljnije kakvo nas vreme očekuje u narednim danima

Stigli smo do nešto stabilnijeg dela oktobra, što znači da će nedelju koja je pred nama obeležiti suvo, ali promenljivo oblačno vreme.

Polje visokog vazdušnog pritiska donosi nam promenljivo oblačno vreme, tokom dana će se smenjivati sunčani i oblačni periodi bez padavina, rekla je meteorološkinja Ljubica Gojković o tome kakvo će biti vreme u nedelji pred nama. Ona je dodala da će najtoplije biti na severu Srbije. "Temperatura će se kretati oko proseka, dakle od 15 do 20 stepeni. Najtoplije će i dalje biti u Vojvodini, dok najsvežije ostaje na krajnjem jugu i u brdsko-planinskim predelima. Što se