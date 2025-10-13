Sedam talaca oslobođeno iz Gaze – među njima i Alon Ohel, izraelsko-srpski državljanin

Euronews pre 37 minuta  |  Autor: Euronews Srbija
Sedam talaca oslobođeno iz Gaze – među njima i Alon Ohel, izraelsko-srpski državljanin

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je ih je Crveni krst obavestio da su u Gazi preuzeli sedam talaca od Hamasa, među kojima je i izraelsko-srpski zarobljenik Alon Ohel, preneo je Tajms of Izrael.

Ohel je prisustvovao muzičkom festivalu Nova 7. oktobra 2023. u blizini Reima kada su teroristi Hamasa upali u Izrael. Njegova porodica je u aprilu otkrila da su od oslobođenih talaca dobili informacije da je Ohel sada slep na jedno oko. Nakon toga, biće evakuisani u vojni centar kod Re'ima, gde će proći inicijalne fizičke i psihičke preglede i tamo se sastati sa svojim porodicama. Oslobođeni taoci su još Matan Angrest, braća Gali i Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan
Ključne reči

IzraelHamasGazaCRVENI KRST

