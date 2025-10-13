Golman Milana udario na klub: Menjan kritikovao odluku da domaću utakmicu u Seriji a igra u Pertu

Kurir pre 31 minuta
Golman Milana udario na klub: Menjan kritikovao odluku da domaću utakmicu u Seriji a igra u Pertu

Golman Milana Majk Manjan rekao je danas da se "potpuno slaže" sa saigračem iz reprezentacije Francuske Adrijenom Rabiom i da ne razume odluku da se utakmica njegovog kluba protiv Koma u italijanskom prvenstvu igra u Australiji. "Potpuno se slažem sa njim (Rabio).

Danas se mnogo toga zaboravlja, a previše se razmišlja o finansijskom aspektu. Ne razumem zašto idemo da igramo u inostranstvu utakmicu italijanskog prvenstva. Uz to, to je trebalo da bude domaća utakmica, pa time gubimo prednost domaćeg terena. Naši ciljevi su visoki i ne smemo ništa da prepustimo slučaju", rekao je Menjan na konferenciji za medije u Rejkjaviku pred utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sa Islandom. U intervjuu za list Figaro objavljenom 7.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Francuzi iz Milana se pobunili protiv utakmice u Australiji

Francuzi iz Milana se pobunili protiv utakmice u Australiji

Sportske.net pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Svetsko prvenstvoFrancuskaAustralijaserija a

Sport, najnovije vesti »

Golman Milana udario na klub: Menjan kritikovao odluku da domaću utakmicu u Seriji a igra u Pertu

Golman Milana udario na klub: Menjan kritikovao odluku da domaću utakmicu u Seriji a igra u Pertu

Kurir pre 31 minuta
Rumunija pobedila u poslednjim sekundama – Srbija profitira

Rumunija pobedila u poslednjim sekundama – Srbija profitira

Sandžak haber pre 21 minuta
U borbi za baraž Srbija poražena od Albanije, Piksi ponudio ostavku

U borbi za baraž Srbija poražena od Albanije, Piksi ponudio ostavku

BBC News pre 1 sat
Rumunija pobedila u poslednjim sekundama – Srbija profitira

Rumunija pobedila u poslednjim sekundama – Srbija profitira

IndeksOnline pre 1 sat
Umor, povrede, temperatura... „pljušte” otkazi, Srbija oslabljena protiv Andore

Umor, povrede, temperatura... „pljušte” otkazi, Srbija oslabljena protiv Andore

Politika pre 56 minuta