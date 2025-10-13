Francuzi iz Milana se pobunili protiv utakmice u Australiji

Sportske.net pre 5 sati  |  Sportske.net
Francuzi iz Milana se pobunili protiv utakmice u Australiji

Golman Milana Majk Menjon rekao je danas da se "potpuno slaže" sa saigračem iz reprezentacije Francuske Adrijenom Rabiom i da ne razume odluku da se utakmica njegovog kluba protiv Koma u italijanskom prvenstvu igra u Australiji. "Potpuno se slažem sa njim.

Danas se mnogo toga zaboravlja, a previše se razmišlja o finansijskom aspektu. Ne razumem zašto idemo da igramo u inostranstvu utakmicu italijanskog prvenstva. Uz to, to je trebalo da bude domaća utakmica, pa time gubimo prednost domaćeg terena. Naši ciljevi su visoki i ne smemo ništa da prepustimo slučaju", rekao je Menjan na konferenciji za medije u Rejkjaviku pred utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sa Islandom. U intervjuu za list "Figaro" objavljenom
