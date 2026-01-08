VIDEO Novo čudo Denvera bez Jokića: Srušili bivše NBA šampione, blistao čovek kog Srbin posebno savetuje

Denver uspeva da napravi čuda pod briljantnim vođstvom Dejvida Adelmana, te je sada sa 114:110 demolirao Boston Seltikse, koji su pre samo dve godine bili šampioni NBA lige.

Poseban faktor na ovom susretu bio je čovek kome Nikola Jokić daje detaljne savete šta bi trebalo da radi na parketu. Videli smo to na prethodnom meču, a sada je protiv Bostona Pejton Votson postigao 30 poena uz šest skokova i dve asistencije. Džamal Marej je upisao 22 poena i 17 asistencija Nagetse koji su serijom 14:0 nadoknadili zaostatak u poslednjoj četvrtini i potom se odlepili za pobedu nad Boston Seltiksima rezultatom 114:110 u sredu uveče. U utakmici bez