Novo čudo Denvera bez Jokića! VIDEO

B92 pre 2 sata
Košarkaši Denver Nagetsa ostvarili su novu veliku pobedu bez povređenog Nikole Jokića, pošto su na gostujućem parketu savladali Boston Seltikse rezultatom 114:110.

Denver je do trijumfa stigao posle izuzetno efikasne završnice i serije 14:0 u poslednjoj četvrtini, kojom je preokrenuo rezultat i slomio otpor rivala, iako je nastupio bez velikog broja povređenih igrača. Oba tima bila su oslabljena neigranjem svojih najvećih zvezda, pošto za Boston nije nastupio ni Džejson Tejtum. Najzaslužniji za pobedu Nagetsa bio je Džamal Marej, koji je utakmicu završio sa 22 poena i 17 asistencija, dok je Pejton Votson odigrao meč karijere
KošarkaBostonDenver

