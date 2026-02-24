Kad i gde možete da gledate meč Evrolige Crvena zvezda – Efes?

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Efes u utakmici 29. kola Evrolige.

Crveno-beli u dobrom raspoloženju dočekuju izazov u elitnom takmičenju, a nakon što su prethodnog vikenda savladali Megu u finalu Kupa Radivoja Koraća. Stoga će izabranici trenera Saše Obradovića želeti da nastave sa pobedničkom serijom i poterom za plasman u plej-of Evrolige. Utakmica Crvena zvezda – Efes igra se u sredu 25. februara sa početkom u 20.45 časova, a direktan prenos je obezbeđen na kanalu Arena Sport Premijum 1.