Kad i gde možete da gledate meč Evrolige Crvena zvezda – Efes?

Danas pre 3 sata  |  A. Pavlović
Kad i gde možete da gledate meč Evrolige Crvena zvezda – Efes?

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Efes u utakmici 29. kola Evrolige.

Crveno-beli u dobrom raspoloženju dočekuju izazov u elitnom takmičenju, a nakon što su prethodnog vikenda savladali Megu u finalu Kupa Radivoja Koraća. Stoga će izabranici trenera Saše Obradovića želeti da nastave sa pobedničkom serijom i poterom za plasman u plej-of Evrolige. Utakmica Crvena zvezda – Efes igra se u sredu 25. februara sa početkom u 20.45 časova, a direktan prenos je obezbeđen na kanalu Arena Sport Premijum 1.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kad i gde možete da gledate meč Fenerbahče – Partizan u Evroligi?

Kad i gde možete da gledate meč Fenerbahče – Partizan u Evroligi?

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaEvroligaKup Radivoja KoraćaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Mančester junajted odneo čitav plen sa gostovanja u Liverpulu

(VIDEO) Mančester junajted odneo čitav plen sa gostovanja u Liverpulu

Danas pre 10 minuta
Povratak Sersea Kozmija!

Povratak Sersea Kozmija!

Sportske.net pre 45 minuta
Pobeda Mančester junajteda na teškom gostovanju, zablistao Slovenac

Pobeda Mančester junajteda na teškom gostovanju, zablistao Slovenac

Nova pre 10 minuta
Šeško za pobedu Mančester junajteda protiv Evertona

Šeško za pobedu Mančester junajteda protiv Evertona

Politika pre 5 minuta
Košarkaši Srbije se okupili u Beogradu pred utakmice protiv Turske

Košarkaši Srbije se okupili u Beogradu pred utakmice protiv Turske

Danas pre 1 sat