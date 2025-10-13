Incident tokom trampovog govora u izraelskom parlamentu! Evo šta je naglo prekinulo obraćanje američkog predsednika (foto/video)

Od najnovijeg Hronološki Egipatski zvaničnik izjavio je da su 154 palestinska zatvorenika, koje je Izrael oslobodio i deportovao, stigli u Egipat na prelazu Rafa sa Pojasom Gaze.

Prema njegovim rečima, oslobođeni zatvorenici biće poslati u treće zemlje u okviru sporazuma o prekidu vatre između Izraela i Hamasa. Zvaničnik, koji ima direktan uvid u sprovođenje dogovora, govorio je pod uslovom anonimnosti jer nije ovlašćen da daje izjave medijima. Oni su među više od 1.900 Palestinaca koje je Izrael oslobodio u zamenu za puštanje preostalih talaca koje drži Hamas. Novinari agencije AP zabeležili su dolazak autobusa sa oslobođenim palestinskim