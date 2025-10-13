Tokom večeri bez zadržavanja na granicama Oglasio se AMSS: Samo ova grupa vozila čeka i do 2 sata

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, a kamioni čekaju do dva sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Kamioni na graničnim prelazima Batrovci i Šid na izlazu iz Srbije ka Hrvatskoj čekaju do dva sata, dok na prelazu Gradina na izlazu iz zemlje ka Bugarskoj čekaju sat vremena. Saopštili su da će granični relaz Horgoš II u dogovoru sa mađarskim graničnim organima, raditi od pet sati ujutru do 23 časova.