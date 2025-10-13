Tramp šalje zelenskom moćne rakete "tomahavk"?! Da li će moćno oružje promeniti tok krvavog rata u Ukrajini?! "Novi nivo agresije"

Kurir pre 31 minuta  |  BBC na srpskom
Tramp šalje zelenskom moćne rakete "tomahavk"?! Da li će moćno oružje promeniti tok krvavog rata u Ukrajini?! "Novi nivo…

To bi predstavljalo predstavljalo „novi nivo agresije" u ratu sa Rusijom, kaže Tramp.

Kada su ga u novinari u predsedničkom avionu Air Force One pitali da li bi poslao „tomahavk" Ukrajini, Tramp je odgovorio: „Videćemo, možda ću". Ova izjava usledila je posle dugog telefonskog razgovora Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji želi jače vojne kapacitete za pokretanje kontranapada. Moskva je ranije upozorila Vašington da ne isporučuje rakete dugog dometa Kijevu i da bi to izazvalo eskalaciju sukoba i zaoštrilo odnose Amerike i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Gori skladište nafte na Krimu; Medvedev: Isporuka raketa "tomahavk" može se loše završiti za sve

Gori skladište nafte na Krimu; Medvedev: Isporuka raketa "tomahavk" može se loše završiti za sve

RTS pre 32 minuta
Kremlj: Za Tomahavk potrebni američki stručnjaci

Kremlj: Za Tomahavk potrebni američki stručnjaci

Sputnik pre 1 sat
Rusija kaže da nije planiran razgovor Putina i Trampa nakon upozorenja o Tomahavcima

Rusija kaže da nije planiran razgovor Putina i Trampa nakon upozorenja o Tomahavcima

Slobodna Evropa pre 36 minuta
Medvedev: Tramp preti Rusiji "po stoti put", Tomahavci“ bi mogli izazvati nuklearni odgovor

Medvedev: Tramp preti Rusiji "po stoti put", Tomahavci“ bi mogli izazvati nuklearni odgovor

NIN pre 1 sat
Kremlj: Za Tomahavk potrebni američki stručnjaci

Kremlj: Za Tomahavk potrebni američki stručnjaci

Vesti online pre 1 sat
"Moskva bi mogla odgovoriti nuklearnim oružjem": Medvedev ne bira reči, Trampu šalje jasno upozorenje

"Moskva bi mogla odgovoriti nuklearnim oružjem": Medvedev ne bira reči, Trampu šalje jasno upozorenje

Mondo pre 1 sat
Medvedev Trampu: Isporuka "tomahavka" može se loše završiti za sve

Medvedev Trampu: Isporuka "tomahavka" može se loše završiti za sve

Pravda pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonRusijaKijevDonald TrampsadRat u Ukrajinivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Svi izraelski taoci na slobodi

Svi izraelski taoci na slobodi

Dojče vele pre 11 minuta
"Svi smo se zajedno borili da se Alon vrati kući": Ambasadorka Izraela: "Svi zaslužujemo mir i spokoj"

"Svi smo se zajedno borili da se Alon vrati kući": Ambasadorka Izraela: "Svi zaslužujemo mir i spokoj"

Blic pre 17 minuta
Predsednik SAD se obraća parlamentu Izraela: Stojeće ovacije od dva minuta za Trampa i Netanjahua (VIDEO)

Predsednik SAD se obraća parlamentu Izraela: Stojeće ovacije od dva minuta za Trampa i Netanjahua (VIDEO)

Danas pre 6 minuta
Oliver Varhelji na meti optužbi da je nadgledao špijunski lanac u Briselu: Komisija najavljuje istragu

Oliver Varhelji na meti optužbi da je nadgledao špijunski lanac u Briselu: Komisija najavljuje istragu

Danas pre 21 minuta
Ovacije Trampu u izraelskom Knesetu: „Neverovatna pobeda za Izrael i za svet“

Ovacije Trampu u izraelskom Knesetu: „Neverovatna pobeda za Izrael i za svet“

Vreme pre 16 minuta