Tramp šalje zelenskom moćne rakete "tomahavk"?! Da li će moćno oružje promeniti tok krvavog rata u Ukrajini?! "Novi nivo agresije"

To bi predstavljalo predstavljalo „novi nivo agresije" u ratu sa Rusijom, kaže Tramp.

Kada su ga u novinari u predsedničkom avionu Air Force One pitali da li bi poslao „tomahavk" Ukrajini, Tramp je odgovorio: „Videćemo, možda ću". Ova izjava usledila je posle dugog telefonskog razgovora Trampa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, koji želi jače vojne kapacitete za pokretanje kontranapada. Moskva je ranije upozorila Vašington da ne isporučuje rakete dugog dometa Kijevu i da bi to izazvalo eskalaciju sukoba i zaoštrilo odnose Amerike i