Trijumf belgijanca: Vermerš doneo Belgiji svetsko zlato u biciklističkoj trci na makadamu

Belgijski biciklista Florijan Vermerš osvojio je danas zlatnu medalju u trci na makadamu, koja je vožena u okviru Svetskog prvenstva u holandskom Mastrihtu.

Vozač Emirajtsa poslednje dve godine osvajao je srebrne medalje u trci na makadamu, a jedan od svojih najboljih rezultata u drumskom biciklizmu zabeležio je 2021. godine, kada je zauzeo drugo mesto na jednodnevnoj trci Pariz-Rube. Njegovi rezultati oslabili su zbog preloma butne kosti početkom prošle godine. "Vratiti se pobedom posle dve teške godine je zaista neverovatno. Završiti sezonu na ovakav način, nemam reči. Ovo ide mnogo dalje od same trke", rekao je