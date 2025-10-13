Trijumf belgijanca: Vermerš doneo Belgiji svetsko zlato u biciklističkoj trci na makadamu

Kurir pre 12 minuta
Trijumf belgijanca: Vermerš doneo Belgiji svetsko zlato u biciklističkoj trci na makadamu

Belgijski biciklista Florijan Vermerš osvojio je danas zlatnu medalju u trci na makadamu, koja je vožena u okviru Svetskog prvenstva u holandskom Mastrihtu.

Vozač Emirajtsa poslednje dve godine osvajao je srebrne medalje u trci na makadamu, a jedan od svojih najboljih rezultata u drumskom biciklizmu zabeležio je 2021. godine, kada je zauzeo drugo mesto na jednodnevnoj trci Pariz-Rube. Njegovi rezultati oslabili su zbog preloma butne kosti početkom prošle godine. "Vratiti se pobedom posle dve teške godine je zaista neverovatno. Završiti sezonu na ovakav način, nemam reči. Ovo ide mnogo dalje od same trke", rekao je
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Golman Milana udario na klub: Menjan kritikovao odluku da domaću utakmicu u Seriji a igra u Pertu

Golman Milana udario na klub: Menjan kritikovao odluku da domaću utakmicu u Seriji a igra u Pertu

Kurir pre 1 sat
Rumunija pobedila u poslednjim sekundama – Srbija profitira

Rumunija pobedila u poslednjim sekundama – Srbija profitira

Sandžak haber pre 1 sat
Rumunija pobedila u poslednjim sekundama – Srbija profitira

Rumunija pobedila u poslednjim sekundama – Srbija profitira

IndeksOnline pre 3 sata
Francuzi iz Milana se pobunili protiv utakmice u Australiji

Francuzi iz Milana se pobunili protiv utakmice u Australiji

Sportske.net pre 4 sati
(VIDEO) Hrvatska na korak do Mundijala, pogledajte golove iz Varaždina, Kopenhagena i Bukurešta

(VIDEO) Hrvatska na korak do Mundijala, pogledajte golove iz Varaždina, Kopenhagena i Bukurešta

Danas pre 4 sati
“Neka neko dobronameran kaže Vučiću da nema pojma o fudbalu”: Član Skupštine FSS direktan posle kraha protiv Albanije

“Neka neko dobronameran kaže Vučiću da nema pojma o fudbalu”: Član Skupštine FSS direktan posle kraha protiv Albanije

Danas pre 6 sati
(VIDEO) Farska Ostrva prave čuda u grupi sa Hrvatskom i Crnom Gorom u borbi za Svetsko prvenstvo, goleada Holandije

(VIDEO) Farska Ostrva prave čuda u grupi sa Hrvatskom i Crnom Gorom u borbi za Svetsko prvenstvo, goleada Holandije

Danas pre 7 sati

Ključne reči

Svetsko prvenstvoBiciklizamBelgijaPariz

Sport, najnovije vesti »

Trijumf belgijanca: Vermerš doneo Belgiji svetsko zlato u biciklističkoj trci na makadamu

Trijumf belgijanca: Vermerš doneo Belgiji svetsko zlato u biciklističkoj trci na makadamu

Kurir pre 12 minuta
Pokorio čikago: Atletičar iz Ugande Džejkob Kiplimo pobednik maratona u čuvenom gradu

Pokorio čikago: Atletičar iz Ugande Džejkob Kiplimo pobednik maratona u čuvenom gradu

Kurir pre 1 sat
Golman Milana udario na klub: Menjan kritikovao odluku da domaću utakmicu u Seriji a igra u Pertu

Golman Milana udario na klub: Menjan kritikovao odluku da domaću utakmicu u Seriji a igra u Pertu

Kurir pre 1 sat
Rumunija pobedila u poslednjim sekundama – Srbija profitira

Rumunija pobedila u poslednjim sekundama – Srbija profitira

Sandžak haber pre 1 sat
U borbi za baraž Srbija poražena od Albanije, Piksi ponudio ostavku

U borbi za baraž Srbija poražena od Albanije, Piksi ponudio ostavku

BBC News pre 2 sata