Vesti iz azije: Kina i Severna Koreja žele da jačaju stratešku saradnju

Kineski predsednik Si Đinping je to istakao u pismu severnokorejskom lideru Kim Džong Unu poslatom u četvrtak, kao odgovor na Kimovu poruku povodom godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine.

Si je, prema KCNA, napisao da su Kina i Severna Koreja dobri susedi i dobri prijatelji koji dele zajedničku sudbinu i međusobno se podržavaju, dodajući da prijateljstvo između dve zemlje postaje sve jače. U pismu je takođe navedeno da su dvojica lidera tokom Kimove posete Kini u septembru zajedno pripremila plan za dalji razvoj bilateralnih odnosa, prenosi Rojters. U odvojenom izveštaju KCNA je objavila da su se u subotu ministri spoljnih poslova Indonezije i