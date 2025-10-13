Đokoviću obrisali bodove, evo šta to znači za ATP listu
Nova pre 8 minuta | Autor: Andrej Jakovljević
Nakon objave nove ATP liste ovog ponedeljka, Novak Đoković i dalje drži peto mesto sa 4.580 poena.
Iako njegov plasman nije promenjen, srpskom teniseru obrisano je 250 bodova zbog plasmana izvan finala mastersa u Šangaju. Na vrhu liste nema promena. Karlos Alkaraz i dalje vodi sa 11.340 bodova, iako je i njemu oduzeto 200 bodova. Na drugo mesto se popeo Janik Siner sa 10.000 bodova, iako je zbog povrede propustio šangajski turnir, što mu je donelo minus od 900 bodova. Treće mesto zauzima Aleksander Zverev sa 5.930 bodova, dok je četvrti Tejlor Fric sa 4.645,