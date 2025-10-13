Fudbaleri koji samo žele da igraju fudbal, ali im baš i ne ide

Fudbaleri Srbije doživeli su poraz od Albanije u Leskovcu (0:1) i tako su ostali samo sa teoretskim šansama za plasman na Svetsko prvenstvo naredne godine.

Kako su istakli pojedini fudbaleri Srbije, ovo im je bio jedan od najtežih i najbolnijih neuspeha u karijeri, ali su ga u potpunosti zaslužili, baš kao i odlazeći selektor Dragan Stojković. Dozvoli su Albancima da nam se raduju u lice i to im nećemo zaboraviti. Još odavno igra Srbije ne liči na onu kakvu smo imali po dolasku Piksija na klupu reprezentacije. Pobeda u Portugalu i plasman na Mundijal u Kataru odavno su iza nas, promocija i opstanak u A diviziji Lige