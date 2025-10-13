Selektor Prades okupio rukometašice, Srbija počinje kvalifikacije za Evropsko prvenstvo

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Hose Ignasio Prades izjavio je danas da su predstojeće utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv selekcija Litvanije i Ukrajine veoma važne za njegovu ekipu i dodao da se nada pobedi u oba duela. "Srećan sam što sam ponovo ovde i raduje me što vidim opet ove devojke.

Očekuju nas dve veoma bitne utakmice protiv Litvanije i Ukrajine, nadam se da ćemo osvojiti četiri boda i spremno dočekati Svetsko prvenstvo. Analizirali smo rivale i dobro ćemo se pripremiti", naveo je Prades, a preneo sajt Rukometnog saveza Srbije (RSS). Reprezentacija Srbije se danas okupila u Staroj Pazovi, gde će obaviti deo priprema pred početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Srpske rukometašice će prvo u četvrtak, 16. oktobra, u Beogradu dočekati