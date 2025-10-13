Peskov: Rusi iz Letonije mogu da se vrate kući i tu izgrade život

Politika pre 56 minuta
Peskov: Rusi iz Letonije mogu da se vrate kući i tu izgrade život

Nakon što nisu položili test iz letonskog jezika niti prošli bezbednosnu proveru

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da ruski državljani koji se suočavaju sa deportacijom iz Letonije mogu da se vrate u svoju zemlju i „izgrade život u Rusiji". Komentarišući situaciju tokom današnjeg brifinga, Peskov je rekao da „ako su u pitanju građani Rusije, oni u svakom trenutku mogu da se vrate u svoju otadžbinu", prenela je ruska Gazeta. Rok u kom više od 800 državljana Rusije mora da napusti Letoniju ističe danas, nakon što nisu položili
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Medvedev o Trampu: Biznis-mirotvorac preti Rusiji, a ne razlikuje nuklearne od običnih raketa

Medvedev o Trampu: Biznis-mirotvorac preti Rusiji, a ne razlikuje nuklearne od običnih raketa

RTS pre 31 minuta
Peskov poslao poruku svom narodu, odjekuje kremlj: Rusi mogu da se vrate u otadžbinu

Peskov poslao poruku svom narodu, odjekuje kremlj: Rusi mogu da se vrate u otadžbinu

Alo pre 42 minuta
Rusiju više brine „barakuda” nego „tomahavk”

Rusiju više brine „barakuda” nego „tomahavk”

Politika pre 42 minuta
Medvedev preti: Moglo bi se loše završiti za sve, pre svega za Trampa

Medvedev preti: Moglo bi se loše završiti za sve, pre svega za Trampa

Danas pre 2 sata
Peskov: Rusi iz Letonije mogu da se vrate u otadžbinu i izgrade život

Peskov: Rusi iz Letonije mogu da se vrate u otadžbinu i izgrade život

RTV pre 1 sat
"Biznis-mirotvorac preti Rusiji stoti put" Medvedev opet potkačio Trampa, ovaj put zbog tomahavka: "Pregovara sa klovnom na…

"Biznis-mirotvorac preti Rusiji stoti put" Medvedev opet potkačio Trampa, ovaj put zbog tomahavka: "Pregovara sa klovnom na kokainu"

Blic pre 1 sat
"Biznis-mirotvorac preti Rusiji stoti put" Medvedev čačnuo Trampa zbog tomahawka

"Biznis-mirotvorac preti Rusiji stoti put" Medvedev čačnuo Trampa zbog tomahawka

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Rusija

Svet, najnovije vesti »

Uživo Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu, Tramp stigao u Egipat! "Ovo je kraj rata, pomilujte bibija": Oslobođen…

Uživo Alon Ohel helikopterom prevezen u bolnicu, Tramp stigao u Egipat! "Ovo je kraj rata, pomilujte bibija": Oslobođen državljanin Srbije i svi živi taoci, Izrael pustio zatvorene Palestince (foto, video)

Blic pre 6 minuta
Prvo oglašavanje roditelja Alona Ohela: Idit i Kobi u ekstazi, uskoro će videti sina, evo šta ih je šokiralo: "Neverovatno…

Prvo oglašavanje roditelja Alona Ohela: Idit i Kobi u ekstazi, uskoro će videti sina, evo šta ih je šokiralo: "Neverovatno, stoji na nogama!"

Blic pre 6 minuta
Tramp: Počela druga faza pregovora o Gazi, Iran bi mogao da se priključi

Tramp: Počela druga faza pregovora o Gazi, Iran bi mogao da se priključi

NIN pre 6 minuta
Tramp pred parlamentom Izraela o "kraju doba terora i smrti": Hamas oslobodio taoce, slavlje na ulicama

Tramp pred parlamentom Izraela o "kraju doba terora i smrti": Hamas oslobodio taoce, slavlje na ulicama

NIN pre 6 minuta
„Rame uz rame“: Izložba o vekovnoj saradnji Rusije i Severne Koreje u Moskvi

„Rame uz rame“: Izložba o vekovnoj saradnji Rusije i Severne Koreje u Moskvi

Sputnik pre 2 minuta