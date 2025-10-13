Peskov: Rusi iz Letonije mogu da se vrate kući i tu izgrade život

Nakon što nisu položili test iz letonskog jezika niti prošli bezbednosnu proveru

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da ruski državljani koji se suočavaju sa deportacijom iz Letonije mogu da se vrate u svoju zemlju i „izgrade život u Rusiji". Komentarišući situaciju tokom današnjeg brifinga, Peskov je rekao da „ako su u pitanju građani Rusije, oni u svakom trenutku mogu da se vrate u svoju otadžbinu", prenela je ruska Gazeta. Rok u kom više od 800 državljana Rusije mora da napusti Letoniju ističe danas, nakon što nisu položili