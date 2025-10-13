Tramp najavio Odbor za mir i obnovu Gaze i rekao da svi žele da budu deo toga

Za narod Gaze fokus sada mora biti na obnavljanju osnova dobrog života

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da se njegov plan za Gazu od 20 tačaka trenutno razrađuje, i da će neki od lidera koji su učestvovali na mirovnom samitu u egipatskom Šarm el Šeiku biti imenovani u Odbor za mir, koji će biti zadužen za nadgledanje prelazne vlade palestinskih tehnokrata koja bi trebalo da upravlja Gazom nakon rata. „Svi žele da budu u odboru za mir. Pitali su – 'da li biste bili predsednik?'. Rekao sam – i ja sam prilično zauzet.