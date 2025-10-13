Zelenski najavio da će se u petak sastati sa Trampom u Vašingtonu

Politika pre 38 minuta
Zelenski najavio da će se u petak sastati sa Trampom u Vašingtonu

Razgovaraće o ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani i raketama dugog dometa

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da će se u petak u Vašingtonu sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, kao i da će razgovarati o ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani i raketama dugog dometa. Obraćajući se novinarima u Kijevu, Zelenski je rekao da je sa Trampom u prethodnim razgovorima podelio svoju viziju o tome koliko je američkih raketa tomahavk Ukrajini potrebno u ratu protiv Rusije, kao i da će na sastanku u Vašingtonu
UkrajinaVašingtonRusijaKijevDonald TrampVladimir Zelenski

