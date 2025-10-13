Đoković i dalje peti, Vašero napredovao za 164 mesta na ATP listi

RTS pre 3 sata
Đoković i dalje peti, Vašero napredovao za 164 mesta na ATP listi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je peto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.580 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 11.340 poena.

Nakon što je na mastersu u Šangaju stigao do polufinala, Novak Đoković je zadržao peto mesto na ATP listi sa 4.580 bodova. Španac Karlos Alkaraz preskočio je zbog povrede turnir u Kini, ali je ostao prvi reket sveta sa 11.340 poena. Italijan Janik Siner je drugi na ATP listi sa 10.000 bodova. Aleksandar Zverev iz Nemačke nalazi se na trećoj poziciji sa 5.930, dok je Amerikanac Tejlor Fric četvrti sa 4.645 bodova. Iza Đokovića su Amerikanac Ben Šelton, Australijanac
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Đoković zadržao peto mesto, Alkaras i dalje prvi

Đoković zadržao peto mesto, Alkaras i dalje prvi

Sportski žurnal pre 1 sat
Olga je u osmini finala turnira u Osaki

Olga je u osmini finala turnira u Osaki

Sputnik pre 1 sat
Kod Novaka nema promena – napredovale Lola i Teodora

Kod Novaka nema promena – napredovale Lola i Teodora

Sputnik pre 1 sat
Bez promene za Novaka posle Šangaja, "nebeski skok" za Vašeroa

Bez promene za Novaka posle Šangaja, "nebeski skok" za Vašeroa

Sportske.net pre 2 sata
Danilovićeva ostala među top 50 teniserki, napredak Lole Radivojević

Danilovićeva ostala među top 50 teniserki, napredak Lole Radivojević

Euronews pre 2 sata
ATP lista – neverovatan skok Vašeroa: Đoković zadržao poziciju, napredovali Međedović, Đere i Lajović

ATP lista – neverovatan skok Vašeroa: Đoković zadržao poziciju, napredovali Međedović, Đere i Lajović

Danas pre 2 sata
Pad Danilovićeve na VTA listi, najbolji plasman u karijeri za Radivojevićevu i Stojanovićevu

Pad Danilovićeve na VTA listi, najbolji plasman u karijeri za Radivojevićevu i Stojanovićevu

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićATPŠangajKinaATP listaNemačkaKarlos AlkarazJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Problem za Partizan pred Madrid: Jedan povređen, jedan bolestan

Problem za Partizan pred Madrid: Jedan povređen, jedan bolestan

Sport klub pre 12 minuta
Kandidati u senci decenijskog fudbalskog neuspeha - Srbija pred izborom 13. selektora

Kandidati u senci decenijskog fudbalskog neuspeha - Srbija pred izborom 13. selektora

RTS pre 32 minuta
Piksi i Snežana žive u 246 kvadrata luksuza: Na Kosmaju 4 hektara raja, a na Dorćolu vila pred kojom svako zastane FOTO

Piksi i Snežana žive u 246 kvadrata luksuza: Na Kosmaju 4 hektara raja, a na Dorćolu vila pred kojom svako zastane FOTO

Story pre 17 minuta
Piksi i Snežana žive u 246 kvadrata čistog luksuza: Na Kosmaju 4 hektara raja u prirodi, a na Dorćolu vila pred kojom svako…

Piksi i Snežana žive u 246 kvadrata čistog luksuza: Na Kosmaju 4 hektara raja u prirodi, a na Dorćolu vila pred kojom svako zastane FOTO

Story pre 22 minuta
Podaci za ponos - niko ne veruje mladima kao Partizan, Vojvodina zakucana za dno

Podaci za ponos - niko ne veruje mladima kao Partizan, Vojvodina zakucana za dno

Sportske.net pre 27 minuta