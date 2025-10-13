Đoković i dalje peti, Vašero napredovao za 164 mesta na ATP listi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je peto mesto na najnovijoj ATP listi sa 4.580 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz i dalje prvi sa 11.340 poena.

