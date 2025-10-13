Fon der Lajen: Zapadni Balkan sve bliži evropskom tržištu, vreme za ulaganje u region

RTS pre 1 sat
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je na otvaranju investicionog foruma EU – Zapadni Balkan u Tirani da je Zapadni Balkan "čvrsto na putu ka članstvu u Evropskoj uniji" i poručila investitorima da je pravo vreme za ulaganje u region.

Govoreći pred liderima i poslovnim predstavnicima regiona, Fon der Lajenova je istakla da se prednosti evropskih integracija već osećaju u svakodnevnom životu građana, navodeći kao primer priključenje jedinstvenom platnom sistemu SEPA, čime su transakcioni troškovi smanjeni i do šest puta. "To je konkretan napredak, ne samo na papiru već i u praksi“, poručila je predsednica Evropske komisije. Ona je navela da su zemlje koje su već pristupile Evropskoj uniji
