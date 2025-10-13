Oslobađanje izraelskih talaca iz Gaze počinje u 8 časova po lokalnom vremenu

GAZA - Oslobađanje izraelskih talaca iz Gaze, koje u zarobljeništvu drži palestinski militanstni pokret Hamas, trebalo bi da počne u 8 časova po lokalnom vremenu, odnosno 7 časova po srednjoevropskom, preneo je Rojters, pozivajući se na izraelske medije.

Kako se navodi, očekuje se da bi oslobađanje talaca trebalo da počne u 8 časova na koridoru Necarim, koji deli Gazu na dva dela, a da se nastavi u 10 časova u gradu Kan Junis. Transporteri Međunarodnog komiteta Crvenog krsta krenuli su na lice mesta kako bi pokupili izraelske taoce, preneo je Rojters, pozivajući se na zvaničnika uključenog u ovu operaciju. U međuvremenu, Hamas je objavio imena 20 talaca koji bi trebalo da budu oslobođeni u okviru prve faze primene