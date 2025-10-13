Srednji kurs dinara za evro 117,1554 dinara

RTV pre 21 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,1554 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,1554 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou bit slabiji za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je neznatno promenjen i iznosi 101,1879 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 5,7 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,1 odsto.
Otvori na rtv.rs

Pročitajte još

Srednji kurs dinara za evro u ponedeljak 117,1554 dinara

Srednji kurs dinara za evro u ponedeljak 117,1554 dinara

Politika pre 1 dan
Građani, pažnja Ova novčanica se najviše falsifikuje

Građani, pažnja Ova novčanica se najviše falsifikuje

Alo pre 1 dan
Vujčić: Gotovinski krediti su usporili

Vujčić: Gotovinski krediti su usporili

SEEbiz pre 1 dan
Najviše falsifikata od 2.000 dinara, dominantni lažni evri

Najviše falsifikata od 2.000 dinara, dominantni lažni evri

B92 pre 1 dan
Odluka o olakšicama u otplati kredita stupa na snagu 15. oktobra - Šta ona korisnicima donosi

Odluka o olakšicama u otplati kredita stupa na snagu 15. oktobra - Šta ona korisnicima donosi

Ekapija pre 1 dan
NBS: Olakšice u otplati kredita počinju od 15. oktobra

NBS: Olakšice u otplati kredita počinju od 15. oktobra

Biznis.rs pre 1 dan
Ovo je zvanični kurs dinara za evro za ponedeljak: Evo da li se očekuju promene

Ovo je zvanični kurs dinara za evro za ponedeljak: Evo da li se očekuju promene

Blic pre 1 dan

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Srednji kurs dinara za evro 117,1554 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,1554 dinara

RTV pre 21 minuta
„Srcem za Halida“: Građani širom regiona i u dijaspori opraštaju se od legende narodne muzike (VIDEO)

„Srcem za Halida“: Građani širom regiona i u dijaspori opraštaju se od legende narodne muzike (VIDEO)

Danas pre 2 sata
Brnabić: Vučić će sutra izneti nekoliko rešenja za NIS generalnom direktoru Gaspromnjefta

Brnabić: Vučić će sutra izneti nekoliko rešenja za NIS generalnom direktoru Gaspromnjefta

Danas pre 4 sati
Brnabić: "Verujem da će Djukov prihvatiti neko od rešenja za NIS na sastanku s Vučićem"

Brnabić: "Verujem da će Djukov prihvatiti neko od rešenja za NIS na sastanku s Vučićem"

Blic pre 4 sati
"Ne brinite za Kinu, sve će biti u redu" Nova Trampova objava ponovo šokirala: "Si je imao loš trenutak"

"Ne brinite za Kinu, sve će biti u redu" Nova Trampova objava ponovo šokirala: "Si je imao loš trenutak"

Blic pre 5 sati