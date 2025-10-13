Srednji kurs dinara za evro 117,1554 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,1554 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou bit slabiji za 0,1 odsto, kao i od početka godine. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je neznatno promenjen i iznosi 101,1879 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,3 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 5,7 odsto, a od početka godine ojačao je za 11,1 odsto.